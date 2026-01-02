Language
    धनबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष पद पर सांसद-विधायक में खींचतान, दिल्ली दरबार में होगा फैसला

    By Ravi Ranjan Anand Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:28 PM (IST)

    धनबाद भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष पद को लेकर सांसद ढुलू महतो और विधायक राज सिन्हा के बीच विवाद गहरा गया है। राज्य में अन्य जिलाध्यक्षों पर सहमति बन गई है, ...और पढ़ें

    विधायक राज सिन्हा और सांसद ढुलू महतो।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में मंडल अध्यक्ष व सक्रिय सदस्यों की घोषणा के बाद अब जिला अध्यक्षों के नामों पर भी रायशुमारी हो गई है। जिसमें राज्य के करीब 24 से 25 जिलाध्यक्षों के नामों पर सहमति भी बन गई है। लेकिन धनबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष पद पर घमासान जारी है।

    पार्टी संगठन में ऐसी चर्चा है कि धनबाद महानगर जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर सांसद ढुलू महतो और विधायक राज सिन्हा में ठन गई है। जिसका फैसला रांची भी नहीं कर सका। अब मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। विधायक राज सिन्हा महानगर अध्यक्ष के लिए श्रवण राय तो सांसद ढुलू महतो, नितिन भट्ट के नाम पर अड़े हुए हैं। 

    पांच नामों पर हुई थी रायशुमारी
    धनबाद महानगर जिलाध्यक्ष के लिए रांची से आई तीन सदस्यीय कमेटी में चार नामों पर रायशुमारी बनी थी। जिसमें मुख्य तौर पर वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रवण राय, मानस प्रसून, धनेश्वर महतो, शेखर सिंह और संजय झा। जिसमें मानस प्रसून और धनेश्वर महतो महामंत्री है। जबकि शेखर सिंह महानगर जिला के उपाध्यक्ष पद पर है। इनकी पत्नी जिला परिषद उपाध्यक्ष है।

    रायशुमारी के पक्ष में धनबाद विधायक 
    जिला महानगर के पार्टी और संगठन के पदाधिकारी बताते है कि रायशुमारी में सबसे अधिक समर्थन वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रवण राय के पक्ष में रहा। इनके पक्ष में धनबाद के विधायक राज सिन्हा हैं। मानस प्रसून और शेखर सिंह के नामों पर रायशुमारी में चर्चा हुई है। लेकिन संगठन किसी ओबीसी चेहरा को ही महानगर जिलाध्यक्ष बनाना चाहता है।

    वहीं शेखर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि पहले यह सांसद ढुलू महतो के करीबी थे, लेकिन इस समय अब इनकी दूरी हो गई है। जिस वजह से सांसद हर हाल में नहीं चाहते है कि शेखर सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। वहीं धनेश्वर महतो भी ओबीसी समाज से आते है। 

    प्रदेश भाजपा ने स्थानीय प्रतिनिधियों से राय मांगी थी
    झारखंड प्रदेश भाजपा ने धनबाद महानगर जिलाध्यक्ष के रायशुमारी के बाद धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा ,झरिया की विधायक रागिनी सिंह ,बाघमार के विधायक शत्रुघ्न महतो, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह तथा पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से राय जानने की कोशिश की थी। लेकिन एक राय नहीं बन पाई। जिसे वजह इस मामले को दिल्ली दरबार में भेज दिया गया है।

    जिलाध्यक्ष के चयन को ले सांसद व विधायक के बीच है जिच
    सांसद ढुलू महतो और विधायक राज सिन्हा के बीच महानगर जिलाध्यक्ष को लेकर जिच चल रहा है। सांसद अपने प्रतिनिधि नितिन भट्ट को महानगर जिलाध्यक्ष पद पर बैठना चाहते है। जबकि विधायक समर्थकों कहना है कि नितिन भट्ट इस बार सक्रिय सदस्य भी नहीं बन पाएं हैं। ऐसे में कैसे जिलाध्यक्ष बनेंगे।

    हाल ही में मंडल अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य की घोषणा के बाद सांसद समर्थक नितिन भट्ट, संजय झा समेत अन्य को जगह नहीं मिल पाया था। जिसका मामला दिल्ली दरबार में भी पहुंचा था। वहीं हाल अब जिलाध्यक्ष के चुनाव में देखा जा रहा है।