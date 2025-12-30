फेसबुक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, केरल में शारीरिक शोषण के बाद गर्भपात करा प्रेमी फरार, न्याय की तलाश में दार्जिलिंग से धनबाद पहुंची युवती

जागरण संवाददाता, पुटकी (धनबाद)। इंटरनेट मीडिया-फेसबुक पर शुरू हुआ एक प्रेम प्रसंग अब धोखे, शोषण और न्याय की तलाश की कहानी बन गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र के सरायदाह आमडीह निवासी विष्णु रजक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, गर्भपात कराने और बाद में फरार हो जाने का गंभीर आरोप लगाया है।

न्याय की आस में पीड़िता सोमवार देर शाम मुनीडीह ओपी पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के अनुसार, करीब तीन वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती विष्णु रजक से हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए।

कुछ समय बाद दोनों केरल की एक मछली पैकिंग कंपनी में काम करने लगे। युवती का आरोप है कि इसी दौरान विष्णु ने उससे शादी का वादा किया और भरोसे में लेकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।



युवती ने बताया कि वह इस संबंध के दौरान गर्भवती हो गई। जब उसने इसकी जानकारी विष्णु को दी, तो उसने शादी के बाद बच्चा रखने का आश्वासन दिया। आरोप है कि बाद में उसने धोखे से युवती को दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।

गर्भपात के कुछ समय बाद ही विष्णु अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया और केरल से फरार हो गया। पीड़िता के मुताबिक, वह पिछले दो महीनों से केरल में आरोपी की तलाश करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।