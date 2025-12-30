Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फेसबुक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, केरल में शारीरिक शोषण के बाद गर्भपात करा प्रेमी फरार, न्याय की तलाश में दार्जिलिंग से धनबाद पहुंची युवती

    By Lav Kumar Burnwal Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    Dhanbad News: दार्जिलिंग की एक 27 वर्षीय युवती ने धनबाद के विष्णु रजक पर फेसबुक पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर केरल में शारीरिक शोषण, गर्भपात करा ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रेमी की तलाश में दार्जिलिंग से धनबाद पहुंची युवती। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पुटकी (धनबाद)। इंटरनेट मीडिया-फेसबुक पर शुरू हुआ एक प्रेम प्रसंग अब धोखे, शोषण और न्याय की तलाश की कहानी बन गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र के सरायदाह आमडीह निवासी विष्णु रजक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, गर्भपात कराने और बाद में फरार हो जाने का गंभीर आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्याय की आस में पीड़िता सोमवार देर शाम मुनीडीह ओपी पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के अनुसार, करीब तीन वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती विष्णु रजक से हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए।

    कुछ समय बाद दोनों केरल की एक मछली पैकिंग कंपनी में काम करने लगे। युवती का आरोप है कि इसी दौरान विष्णु ने उससे शादी का वादा किया और भरोसे में लेकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।

    युवती ने बताया कि वह इस संबंध के दौरान गर्भवती हो गई। जब उसने इसकी जानकारी विष्णु को दी, तो उसने शादी के बाद बच्चा रखने का आश्वासन दिया। आरोप है कि बाद में उसने धोखे से युवती को दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।

    गर्भपात के कुछ समय बाद ही विष्णु अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लिया और केरल से फरार हो गया। पीड़िता के मुताबिक, वह पिछले दो महीनों से केरल में आरोपी की तलाश करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

    इसके बाद वह तीन दिन पूर्व धनबाद जिले के मुनीडीह ओपी अंतर्गत युवक के गांव सरायदाह आमडीह पहुंची। वहां भी युवक और उसके स्वजन के नहीं मिलने पर वह पूरी तरह टूट गई और अंततः पुलिस की शरण लेनी पड़ी।

    इस घटना से पीड़िता और उसका परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान है। मुनीडीह ओपी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।