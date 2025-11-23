भाकपा माले ने लेबर कोड का किया विरोध, 22-28 नवंबर तक प्रतिवाद सप्ताह चलाने का किया फैसला

संवाद सहयोगी, कतरास। गुहीबांध बस पड़ाव स्थित भाकपा माले कार्यालय में शनिवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिवाद सप्ताह की शुरूआत की गई। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो ने कहा कि श्रमिकों को गुलाम बनाने का कानून, मोदी सरकार द्वारा थोपे गये श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के खिलाफ तीखा प्रतिवाद दर्ज किया है।

इसे मजदूरों को कारपोरेट गुलाम बनाने की साजिश है। भाकपा माले का स्पष्ट मत है कि यह चारों लेबर कोड मजदूर वर्ग पर कारपोरेट मालिकों की मनमानी थोपने की साजिश है। घोषित श्रम संहिताओं का उद्देश्य मजदूरों द्वारा वीरतापूर्ण संघर्षों, आंदोलन और कुर्बानियों से ही ऐतिहासिक अधिकारों को छीनना है।

भाकपा माले ने इसके खिलाफ 22 से 28 नवंबर तक प्रतिवाद सप्ताह चलेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और कार्य सुरक्षा के संदर्भ में यह मजदूरों को समझौता करने के लिए विवश करेगा। इससे एक ओर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर की जाएगी तो दूसरी ओर कारपोरेट घरानों, पूंजी मालिकों और नौकरशाही के हाथों में निरंकुश अधिकार सौंपेगी। लेबर कोड के जरिए महिला एवं अन्य सभी असुरक्षित श्रमिकों के श्रम के खुले शोषण का रास्ता तैयार किया जा रहा है।