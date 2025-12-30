कोल इंडिया चेयरमैन ने की बीसीसीएल की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण कोयला उत्पादन और नए ग्राहक तलाशने पर जोर

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम ने मंगलवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में अधिकारियों के साथ कोयले के उत्पादन, गुणवत्ता और प्रेषण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। वाशरी से अधिक से अधिक कोयला वाश करने और उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा।

उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ सामंजस्य बनाएं। कंपनी को मजबूती देने को नए उपभोक्ताओं की तलाश करें ताकि कोयला डिस्पैच में बढ़त हो। इससे पहले बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। कोयला उत्पादन, वाशरी प्रदर्शन, कोयले की गुणवत्ता, बिक्री एवं विपणन तथा वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा हुई।

पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से महाप्रबंधक (समन्वय) धनराज अखारे, महाप्रबंधक (गुणवत्ता) राजकुमार अग्रवाल व अन्य ने जानकारियां दीं। चेयरमैन ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों से सीधा संवाद किया। उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। कहा कि बीसीसीएल कोकिंग कोल की सबसे बड़ी उत्पादक है। औद्योगिक विकास में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने में बीसीसीएल का अहम योगदान है। वाशरी क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण पर बल दिया। आधुनिक तकनीकों के उपयोग, नवाचार और मार्केट-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।