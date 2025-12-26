Coal India में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, चेयरमैन पद समाप्त कर सीईओ की नियुक्ति

जागरण संवाददाता, धनबाद। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में शीर्ष नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी ने चेयरमैन के पद को समाप्त करते हुए ‘चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO)’ की नियुक्ति का फैसला लिया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी गई है।



कोल इंडिया के बोर्ड द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत अब कंपनी में Chairman-cum-Managing Director (CMD) की व्यवस्था को नए स्वरूप में ढालते हुए CEO आधारित नेतृत्व मॉडल अपनाया गया है। बोर्ड ने B. Sairam, जो हाल ही में CMD के रूप में नियुक्त हुए थे, को Chief Executive Officer (CEO) का अतिरिक्त और औपचारिक दायित्व सौंपा है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जा रही है।



कंपनी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव कॉरपोरेट गवर्नेंस को अधिक स्पष्ट, आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब कोल इंडिया में प्रबंधन का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख CEO होगा, जो रणनीतिक निर्णय, संचालन, उत्पादन लक्ष्य और भविष्य की ऊर्जा योजनाओं की सीधे निगरानी करेगा।



रेगुलेटरी फाइलिंग में स्पष्ट किया गया है कि चेयरमैन का अलग पद अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, और बोर्ड की अध्यक्षता तथा कार्यकारी अधिकार एकीकृत नेतृत्व ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जवाबदेही भी तय होगी।



कोल इंडिया पहले से ही देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में CEO आधारित मॉडल अपनाने से कंपनी के परिचालन, निवेश और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े फैसलों में अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद जताई जा रही है।



बाजार विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम कोल इंडिया को वैश्विक सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली के अनुरूप लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।