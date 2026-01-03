चिरकुंडा में खुलेंगे चार आयुष्मान आरोग्य मंदिर, घर के पास मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा

भगवान मालवीय, चिरकुंडा (धनबाद)। झारखंड स्वास्थ्य विभाग नए साल 2026 में चिरकुंडावासियों को चार शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यूएएएम) की सौगात देने जा रहा है। इसके शुरू हो जाने से नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक उपलब्ध होंगी। लोग मुफ्त में इलाज और विभिन्न बीमारियों की जांच करा सकेंगे। जनवरी माह में चिरकुंडा के चार स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। वहीं, आठ जनवरी को डॉक्टरों की बहाली को लेकर चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 21 वार्ड हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने चिरकुंडा के वार्ड संख्या 21 के सुंदरनगर, वार्ड संख्या 5 के झरियापाड़ा, वार्ड संख्या 17 के राखापाड़ा स्थित सामुदायिक भवन तथा वार्ड संख्या 16 के तारबागान स्थित वार्ड विकास केंद्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य केंद्र) खोलने का निर्णय लिया है।



प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर, मरीजों की पर्ची बनाने के लिए एक कर्मी तथा एक सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी। इस प्रकार चारों केंद्रों में कुल 20 कर्मियों की बहाली की जाएगी।



आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुख्य उद्देश्य

शहरी गरीबों और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। यहां मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। सामान्य बीमारियों जैसे बुखार, खांसी का इलाज, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा आंख और कान से संबंधित बीमारियों का उपचार किया जाएगा।



चारों स्वास्थ्य केंद्रों में फर्नीचर, दवाइयां, चिकित्सा सामग्री, मरीजों के लिए स्ट्रेचर, व्हीलचेयर सहित सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे। मरीजों को निशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जनवरी माह तक सभी चारों केंद्रों को चालू कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।-मुकेश निरंजन, सिटी मैनेजर, चिरकुंडा नगर परिषद