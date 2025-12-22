Chhapra के प्रेम यादव हत्याकांड का धनबाद पुलिस ने किया उद्भेदन, बिहार और महाराष्ट्र से तीन आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद। झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ के पास बिहार के छपरा के राजद से जुड़े युवा नेता प्रेम यादव की गोली मारकर हत्या मामले में धनबाद पुलिस ने कांड का पट्टाक्षेप कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को महाराष्ट्र और बिहार से गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि 18 नवंबर 2025 को कतरास मोड़ के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने प्रेम यादव को गोली मारकर हत्या की थी। इस घटना के बाद मृतक के पिता के आवेदन पर झरिया थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के निर्देश पर गठित विशेष अनुसंधान दल ने तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से रोहित कुमार सिंह उर्फ रोहित राजेश और कुनाल कुमार उर्फ लंदन को गिरफ्तार किया, जबकि आकाश गोप को बिहार के वैशाली जिले से दबोचा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, देशी कट्टा, मैगजीन, तीन जिंदा गोली तथा वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके अलावा घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं।