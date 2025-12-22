Chhapra के प्रेम यादव हत्याकांड का धनबाद पुलिस ने किया उद्भेदन, बिहार और महाराष्ट्र से तीन आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार
Dhanbad News: धनबाद पुलिस ने छपरा के प्रेम यादव हत्याकांड का उद्भेदन किया है। इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र से तीन आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ के पास बिहार के छपरा के राजद से जुड़े युवा नेता प्रेम यादव की गोली मारकर हत्या मामले में धनबाद पुलिस ने कांड का पट्टाक्षेप कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को महाराष्ट्र और बिहार से गिरफ्तार किया है।
सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि 18 नवंबर 2025 को कतरास मोड़ के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने प्रेम यादव को गोली मारकर हत्या की थी। इस घटना के बाद मृतक के पिता के आवेदन पर झरिया थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के निर्देश पर गठित विशेष अनुसंधान दल ने तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से रोहित कुमार सिंह उर्फ रोहित राजेश और कुनाल कुमार उर्फ लंदन को गिरफ्तार किया, जबकि आकाश गोप को बिहार के वैशाली जिले से दबोचा गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, देशी कट्टा, मैगजीन, तीन जिंदा गोली तथा वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके अलावा घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं।
हत्या के पीछे मृतक और अभियुक्तों के बीच पुराना विवाद मुख्य कारण रहा है। तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। कांड की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
पुरानी रंजिश में रची गई थी हत्या की साजिश
पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रेम यादव और अभियुक्तों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के तहत अपराधियों ने बाहर से शूटर बुलाकर हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच कर रही है।
