सीबीएसई स्कूलों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में ज्ञान का डिजिटल खजाना, अब देशभर के छात्र जुड़ेंगे

आशीष सिंह, धनबाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शुरू किए गए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय से अब देशभर के छात्र जुड़ेंगे। इस ई-पुस्तकालय में 23 भाषाओं में 5,500 से अधिक गैर-शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

सीबीएसई ने अपने सभी संबद्ध विद्यालयों को इस डिजिटल मंच पर पंजीयन कराने और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विद्यालय को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उनके यहां कितने विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय का पंजीयन किया और उसका उपयोग कर रहे हैं। यह पहल छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने और उन्हें आजीवन सीखने की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है।

उम्र के अनुसार चार चरणों में पुस्तकें राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय को विद्यार्थियों की आयु और समझ के स्तर के अनुसार चार श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। इनमें तीन से आठ वर्ष, आठ से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्रों के लिए अलग-अलग पुस्तकें उपलब्ध हैं।

यह संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे हर आयु वर्ग के छात्र अपनी रुचि और स्तर के अनुसार पुस्तकों का चयन कर सकें। वर्तमान में इस ई-पुस्तकालय में देश के 200 से अधिक प्रकाशकों की 5,500 से अधिक विषय और गैर-शैक्षणिक पुस्तकें शामिल हैं। छात्र यहां साहित्य, जीवनी, विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति, प्रेरक कथाएं और सामान्य ज्ञान से जुड़ी सामग्री आसानी से पढ़ सकते हैं।

वेब, एंड्रायड और आईओएस पर उपलब्ध सीबीएसई के अनुसार राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय वेब, एंड्रायड और आइओएस तीनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इससे छात्र कहीं भी और कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस डिजिटल पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा विकसित किया गया है। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां संचार प्रौद्योगिकी और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करें, ताकि छात्र इस प्लेटफार्म का अधिकतम लाभ उठा सकें।