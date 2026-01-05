सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव, शेष परीक्षाएं यथावत

जागरण संवाददाता, धनबाद। CBSE 10th, 12th Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं कक्षा की तीन मार्च को निर्धारित परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि 10वीं कक्षा की जो परीक्षा पहले तीन मार्च को आयोजित होनी थी, वह अब 11 मार्च को संपन्न होगी। वहीं, इसी दिन प्रस्तावित 12वीं कक्षा की परीक्षा को पुनर्निर्धारित कर 10 अप्रैल कर दिया गया है।



बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दोनों परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षाओं की तिथियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही बाकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों से आग्रह किया है कि वे संशोधित तिथियों की जानकारी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तक तुरंत पहुंचाएं, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम या असुविधा से बचा जा सके।



गौरतलब है कि तीन मार्च को 10वीं कक्षा की क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा निर्धारित थी। इसमें तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी और मिजो सहित अन्य भाषाएं शामिल थीं। इसके अलावा ‘एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी’ विषय की परीक्षा भी इसी दिन आयोजित होनी थी।