बोकारो में दंपती ने मासूम बेटे को मारकर की आत्महत्या, पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आई यह वजह

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-9 के स्ट्रीट पांच स्थित एक झोपड़ी में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कर्ज के दबाव में एक दंपती ने पहले अपने दो वर्षीय मासूम बेटे की हत्या की और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



मौके पर घटना की जानकारी लेते सिटी डीएसपी आलोक रंजन समेत अन्य पुलिस अधिकारी।

मृतकों की पहचान बिहार (Bijar) के बांका (Banka) जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर निवासी 37 वर्षीय कुंदन कुमार तिवारी, उसकी पत्नी रेखा देवी (33) और दो वर्षीय पुत्र श्रेयांश के रूप में हुई है। कुंदन पिछले एक वर्ष से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ परमेश्वर प्रसाद के मकान में किराये पर रह रहा था। बताया गया कि कुंदन और रेखा देवी ने प्रेम विवाह किया था।



मकान मालिक के पुत्र ने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर उसने बच्चे को चॉकलेट दी थी, जिसके बाद वह बाहर चला गया। कुछ समय बाद लौटने पर घर से कोई आवाज नहीं आई। शक होने पर उसने झांककर देखा तो कुंदन और उसकी पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जबकि बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।