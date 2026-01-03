बोकारो में खुलेंगे रोजगार के नए अवसर, इन परियोजनाओं के जरिए होगा करोड़ों का निवेश 

बीके पाण्डेय, बोकारो। नया साल बोकारो जिले के लिए उम्मीदों, संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों का संदेश लेकर आई है। उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित योजनाएं न सिर्फ विकास को गति देंगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगी।

हजारों करोड़ के निवेश से जिले की आर्थिक तस्वीर बदलने की पूरी संभावना है। सड़कों, रेल और हवाई संपर्क के सशक्त होने से जिले की पहचान औद्योगिक व शैक्षणिक हब के रूप में उभरेगी। कुल मिलाकर वर्ष 2026 को जिले के लिए निवेश और रोजगार का वर्ष माना जा रहा है, जो आम लोगों को उत्साहित करने वाला है।

उद्योगों का होगा विस्तार वर्ष 2026 में उद्योग क्षेत्र में जिले को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए भूमि उपलब्ध होने से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता खुलेगा, जिससे बड़े और मध्यम उद्योगों की स्थापना संभव होगी।

बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर भी करीब 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही पर्वतपुर, अमलाबाद कोल ब्लॉक और दुगदा कोल वाशरी के चालू होने से खनन और संबद्ध क्षेत्रों में नई गति आएगी।

लघु उद्योगों के लिए बियाडा क्लस्टर का निर्माण पूरा होना और जैनामोड़ में टूल रूम व सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की पहल उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगी। आधारभूत संरचना के क्षेत्र का विकास नए वर्ष में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जिले को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात मिलने जा रही है। बोकारो से ओरमांझी सड़क और जैनामोड़–डुमरी फोरलेन परियोजना के पूरा होने से आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होने से जिले की राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। धनबाद से चंदनकियारी होते हुए पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं भी परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाएंगी। बेहतर सड़कों और परिवहन सुविधाओं से न केवल समय और लागत में कमी आएगी, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा, जिससे जिले का समग्र विकास तेज होगा। शिक्षा के मामले में होगा बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्ष 2026 जिले के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे वर्ष के छात्रों का नामांकन शुरू होने से तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कई विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा मिलने की संभावना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होगा।

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने से जिले के छात्रों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। निजी क्षेत्र में भी नए तकनीकी और प्रोफेशनल संस्थानों के खुलने की उम्मीद है, जो युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान करेंगे। इन पहलों से न सिर्फ शिक्षा स्तर ऊंचा होगा, बल्कि कुशल मानव संसाधन के निर्माण से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर भी वर्ष 2026 राहत और सुधार का संदेश लेकर आ रहा है। जिले के सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी की योजना है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। जांच, दवा और विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार से आम लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी।

साथ ही निजी क्षेत्र में नए अस्पतालों और नर्सिंग होम के खुलने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। बेहतर स्वास्थ्य ढांचे से न केवल आम जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि यह जिला चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में भी एक मजबूत पहचान बना सकेगा।

यातायात की सुविधा होगी बहाल यातायात के क्षेत्र में 2026 को जिले के लिए ऐतिहासिक वर्ष माना जा रहा है। बोकारो हवाई अड्डे के संचालन की पूरी उम्मीद है, जिससे जिले को हवाई नक्शे पर नई पहचान मिलेगी और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन का कार्य पूरा होने पर कई नई यात्री ट्रेनों के परिचालन की संभावना है।

इससे अन्य राज्यों और बड़े शहरों से सीधा संपर्क स्थापित होगा। हवाई, रेल और सड़क नेटवर्क के मजबूत होने से जिले की लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी, उद्योगों को सहूलियत मिलेगी और आम यात्रियों का सफर आसान व समयबद्ध होगा। रोजगार के खुलेंगे नए दौर उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात में हो रहे विकास का सीधा असर रोजगार सृजन पर पड़ेगा। हजारों करोड़ के निवेश से बड़े उद्योगों, खनन परियोजनाओं और लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। निर्माण कार्यों से असंगठित क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।