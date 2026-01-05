BIT सिंदरी के हॉस्टल से गिरकर इंजीनियरिंग का छात्र घायल, बोकारो ले जाया गया

जागरण संवाददाता, सिंदरी (धनबाद)। झारखंड का सरकारी इंजीनियरिंग कालेज- बीआइटी सिंदरी( Birsa Institute of Technology, Sindri) के प्रथम वर्ष का छात्र अस्मित कुमार अपने हास्टल 29 नंबर के छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से बीआइटी प्रशासन में हडकंप मच गया।

आनन-फानन में निदेशक डा. पंकज राय, जनरल वार्डन मनोज कुमार सहित अन्य लोग हास्टल पहुंच घायल अस्मित को सिंदरी के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अस्पताल के एमओ डा. सीजी शाहा ने बताया कि घायल छात्र को लगभग 12 बजे अस्पताल लाया गया था।

प्राथमिक उपचार के बाद अस्मित होश में आया। घटना के संबंध में जनरल वार्डन ने बताया कि घटना सुबह लगभग 11:30 के बीच घटी थी। छात्रावास संख्या 29 चार मंजिला है।

अस्मित ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर ए-08 में रहता है। उसे गिरते हुए किसी ने नही देखा था। परंतु नीचे गिरने की आवाज सुन सभी आ गए। हास्टल सेवकों ने सभी अधिकारियों को सूचित किया।

अनुमान लगाया जा रहा है कि अस्मित कुमार दूसरे तल्ले से गिरा होगा। घटना की सूचना चास में उसके पिता नरेश कुमार को दी गई। नरेश कुमार अस्पताल पहुंच बेहतर इलाज के लिए छात्र को अपने साथ बोकारो ले गये।