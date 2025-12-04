Dhanbad Gas Leak: बिना आक्सीजन एंबुलेंस में बेहोश महिला को भेजा अस्पताल, रास्ते में मौत; मृतकों की संख्या बढ़कर दो, बीसीसीएल की लापरवाही पर हंगामा

जागरण संवाददाता, धनबाद। BCCL Negligence Exposed: कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल (BCCL) की धनबाद स्थित केंदुआडीह कोलियरी के पास जहरीली गैस रिसाव की घटना लगातार गंभीर होती जा रही है। गैस के संपर्क में आने से मृतकों की संख्या (Two Dead in Dhanbad Gas Leak) बढ़कर दो हो गई है। बुधवार को केंदुआ के नया धौड़ा की 25 वर्षीय प्रियंका कुमारी की मौत हुई थी, जबकि गुरुवार सुबह एक और महिला की जान चली गई। मृतका की पहचान ललिता देवी के रूप में हुई है, जो केंदुआ पांच नंबर क्षेत्र की रहने वाली थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें