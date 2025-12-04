Dhanbad Gas Leak: बिना आक्सीजन एंबुलेंस में बेहोश महिला को भेजा अस्पताल, रास्ते में मौत; मृतकों की संख्या बढ़कर दो, बीसीसीएल की लापरवाही पर हंगामा
Gas Leak Claims Two Lives in Dhanbad: धनबाद में गैस रिसाव के कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक महिला की ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस में मौत हो जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। BCCL Negligence Exposed: कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल (BCCL) की धनबाद स्थित केंदुआडीह कोलियरी के पास जहरीली गैस रिसाव की घटना लगातार गंभीर होती जा रही है। गैस के संपर्क में आने से मृतकों की संख्या (Two Dead in Dhanbad Gas Leak) बढ़कर दो हो गई है। बुधवार को केंदुआ के नया धौड़ा की 25 वर्षीय प्रियंका कुमारी की मौत हुई थी, जबकि गुरुवार सुबह एक और महिला की जान चली गई। मृतका की पहचान ललिता देवी के रूप में हुई है, जो केंदुआ पांच नंबर क्षेत्र की रहने वाली थीं।
सूत्रों के अनुसार, गुरुवार सुबह ललिता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें बीसीसीएल की ओर से उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस से अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जबकि मरीज की हालत गंभीर थी। समय पर ऑक्सीजन सपोर्ट न मिलने के कारण रास्ते में ही ललिता देवी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोग एंबुलेंस में ही शव रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
हंगामे की सूचना पर धनबाद सीओ मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनका घेराव कर बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल भी पहुंचे और उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन की कार्यशैली को असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि लगातार गैस रिसाव होने के बाद भी कंपनी ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
गैस रिसाव बीसीसीएल ( BCCL Dhanbad Gas Leak Tragedy) की केंदुआडीह कोलियरी क्षेत्र में हो रहा है, जिससे आसपास के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, इमामबाड़ा और पांच नंबर इलाके के एक हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो रही हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और बीसीसीएल से तत्काल राहत और रोकथाम के उपाय करने की मांग की है।
