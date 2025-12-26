Language
    फुटबालर अनुष्का कुमारी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, झारखंड गदगद

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    PM National Child Award: झारखंड की बेटी और फुटबॉलर अनुष्का कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ख ...और पढ़ें

    Hero Image

    झारखंड की फुटबालर अनुष्का कुमारी (सबसे आगे)। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। वीर बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। झारखंड की 14 वर्षीय फुटबॉलर अनुष्का को खेल श्रेणी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड के हजारीबाग निवासी अनुष्का की मां दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि पिता लंबे समय से बीमार हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद अनुष्का ने फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई और वर्तमान में वह अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं।

    प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को साहस, खेल, कला-संस्कृति, नवाचार और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

    खेल श्रेणी में ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव की 14 वर्षीय योगिता मंडावी को जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। योगिता ने बचपन में ही माता-पिता को खो दिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।

    14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। वे विजय हजारे टूर्नामेंट में व्यस्त होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके। वैभव ने अंडर-19 क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और वे लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

    साहस श्रेणी में फिरोजपुर के श्रवण सिंह, केरल के मोहम्मद सिद्दान और उत्तर प्रदेश के अजय राज को सम्मानित किया गया। अजय ने मगरमच्छ से पिता की जान बचाई थी। बिहार के कमलेश कुमार और तमिलनाडु की ब्योमा को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया।

    कला-संस्कृति में पश्चिम बंगाल के तबला वादक सुमन सरकार, मिजोरम की यूट्यूब स्टार एस्तेर लालदुहावमी और नवाचार में असम की आयशी प्रिषा बोराह को सम्मान मिला।