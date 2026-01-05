धनबाद के अंगारपथरा कोलियरी में आग और धुएं का रिसाव जारी, युद्धस्तर पर जुटी BCCL टीम

संवाद सहयोगी, कतरास। कतरास क्षेत्र के अंगारपथरा केशलपुर वेस्ट मोदीडीह कोलियरी की बंद अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी परियोजना के बंद पैच में आग व धुआं का रिसाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिसे देखते हुए सोमवार को आउटसोर्सिंग कंपनी व बीसीसीएल की टीम ने अग्नि प्रभावित मुहाने का निरीक्षण किया।

इसके बाद आग और धुआं पर काबू पाने को लेकर फिर एक बार युद्धस्तर पर रेस्क्यू पानी से बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग के बंद परियोजना के 10 नंबर सीम तक पाइप लाइन बिछाया।

सर्वप्रथम मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग के कंट्रोलिंग आफिसर रामनरेश कुमार, इंचार्ज रामविलास रजवार के अलावा वरीय ओवरमैन बमशेखर तिवारी, कतरास क्षेत्र के रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन सह सीनियर ओवरमैन राजेश मंडल, सुनील कुमार ने अग्नि प्रभावित भूभाग का जायजा लिया। वहीं, राजेश मंडल व सुनील कुमार अग्नि प्रभावित भूभाग के 10 नंबर सीम में पाइप लाइन के माध्यम से पानी का प्रेशर से आग को बुझाने की दिशा में पहल शुरू किया। इससे पूर्व सरफेस पर दो और ट्रेंच कटिंग किया गया। जिसके माध्यम से अग्नि प्रभावित मुहाने तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई।

इससे पूर्व तीन जगहों पर ट्रेंच कटिंग कर पानी नीचे डाला जा रहा है। पांच जगहों से पानी डालने से जब आग पर काबू नहीं हो पाया तब जाकर रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाने की दिशा में दो सौ मीटर नीचे स्थित सीम के समीप पहुंच कर पानी डालना शुरू किया।

सीनियर ओवरमैन राजेश मंडल ने बताया कि काफी हद तक सफलता मिली है। शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। मालूम हो कि पांच सितंबर 2025 को परियोजना के मुंडा धौड़ा पैच में हुई दुर्घटना में आउटसोर्सिंग कंपनी के सर्विस वेन पानी के नीचे चला गया था जिसमें छह कर्मियों की मौत हो गई थी।