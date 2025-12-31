Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    निरसा में कंटेनर ने अधिवक्ता की पत्नी को कुचला, NH 19 पर हंगामा और जाम

    By Sanjaynirsa Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के निरसा सिनेमा मोड़ के पास NH 19 पर एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार अधिवक्ता अमूल्य रत्न दत्ता की पत्नी अंबिका दत्ता की मौके पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    निरसा में जीटी रोड पर पड़ा अधिवक्ता की पत्नी का शव और जाम करते लोग।

    जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। निरसा सिनेमा मोड़ के समीप एनएच-19 (जीटी रोड) पर बुधवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार अधिवक्ता की पत्नी अंबिका दता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही पति अमूल्य रत्न दता को भी चोटें आई हैं। धक्का मारने वाला कंटेनर भागने में सफल रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। मृतका के पति अमूल रतन दत्ता आसनसोल न्यायालय के अधिवक्ता हैं। वह अपनी पत्नी अंबिका दत्ता के साथ अपने ससुराल बोकारो से वापस कुल्टी लौट रहे थे।

    निरसा सिनेमा मोड़ के समीप पीछे से आ रहे कंटेनर वाहन ने धक्का मार दिया। धक्का लगने से स्कूटी पर पीछे बैठी अंबिका दता बीच सड़क पर गिर पड़ी। कंटेनर उसके ऊपर से गुजर गया। इसके कारण आनंदित का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया।

    मृतका की दो पुत्री एवं एक पुत्र है। दोनों पुत्री की शादी हो चुकी है तथा पुत्र कोलकाता में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है। घटना के बाद लगभग एक घंटे तक एनएच 19 जाम रहा। पुलिस ने शव को सड़क से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा यातायात को सुचारु किया।

    सिनेमा मोड पर फुट ओवर ब्रिज की मांग

    स्थानीय लोगों का कहना है कि निरसा सिनेमा मोड़ के समीप टर्निंग पॉइंट है। चारों दिशा की गाड़ियां उसे स्थान से पर होती है। जिसके कारण आम लोगों को सड़क पार करने में भी परेशानी होती है। एनएचएआइ को यहां पर फुट ओवर ब्रिज बनाना चाहिए जिससे कि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। साथ ही सिनेमा मोड़ के समीप ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।