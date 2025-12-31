निरसा में कंटेनर ने अधिवक्ता की पत्नी को कुचला, NH 19 पर हंगामा और जाम

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। निरसा सिनेमा मोड़ के समीप एनएच-19 (जीटी रोड) पर बुधवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार अधिवक्ता की पत्नी अंबिका दता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही पति अमूल्य रत्न दता को भी चोटें आई हैं। धक्का मारने वाला कंटेनर भागने में सफल रहा।

घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। मृतका के पति अमूल रतन दत्ता आसनसोल न्यायालय के अधिवक्ता हैं। वह अपनी पत्नी अंबिका दत्ता के साथ अपने ससुराल बोकारो से वापस कुल्टी लौट रहे थे।

निरसा सिनेमा मोड़ के समीप पीछे से आ रहे कंटेनर वाहन ने धक्का मार दिया। धक्का लगने से स्कूटी पर पीछे बैठी अंबिका दता बीच सड़क पर गिर पड़ी। कंटेनर उसके ऊपर से गुजर गया। इसके कारण आनंदित का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया।

मृतका की दो पुत्री एवं एक पुत्र है। दोनों पुत्री की शादी हो चुकी है तथा पुत्र कोलकाता में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है। घटना के बाद लगभग एक घंटे तक एनएच 19 जाम रहा। पुलिस ने शव को सड़क से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा यातायात को सुचारु किया।