    क्या आदित्य साहू होंगे झारखंड भाजपा के अगले अध्यक्ष? चांदी के मुकुट के सियासी मायने

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    Aditya Sahu: धनबाद में झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। यह समारोह झारखंड भाजपा में नेतृत्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    चांदी का मुकुट पहने आदित्य साहू और साथ में भाजपा नेता।

    डिजिटल डेस्क, धनबाद। झारखंड प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच धनबाद में हुआ एक स्वागत समारोह राजनीतिक संकेतों के कारण सुर्खियों में आ गया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का धनबाद महानगर भाजपा के कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल और महानगर भाजयुमो अध्यक्ष नित्यानंद मंडल ने चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। यह आयोजन जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के परिसर में हुआ, जहां कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे।

    समारोह में झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और धनबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष श्रवण राय, झारखंड भाजपा के प्रवक्ता सरोज सिंह की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया। चांदी का मुकुट पहनाए जाने के बाद पार्टी के भीतर और राजनीतिक गलियारों में इसके मायने निकाले जाने लगे। सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ सम्मान था या फिर आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत।
       
    दरअसल, झारखंड भाजपा इस समय संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया से गुजर रही है। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि नए साल के पहले पखवाड़े के अंत में या मकर संक्रांति के बाद इन पदों पर फैसला हो सकता है। ऐसे में यह चर्चा तेज है कि आखिर झारखंड भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्या मौजूदा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जगह कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को कमान सौंपी जाएगी या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा।

    गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी को 4 जुलाई 2023 को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 6 मार्च 2025 को भाजपा विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया। इसके बाद से मरांडी दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी बीच 3 अक्टूबर 2025 को आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद से उन्हें प्रदेश संगठन में एक अहम चेहरा माना जाने लगा।

    मंगलवार को आदित्य साहू धनबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में बी-फार्मा कोर्स का भव्य शुभारंभ किया। राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने फीता काटकर नए सत्र का उद्घाटन किया। संस्थान प्रबंधन की ओर से उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि यह संस्थान धनबाद महानगर भाजपा के कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल का है।

    अब पार्टी के भीतर यह सवाल गूंज रहा है कि क्या यह सम्मान केवल औपचारिक था या फिर इसके पीछे संगठनात्मक राजनीति के संकेत छिपे हैं। चांदी के मुकुट को लेकर चर्चाएं तेज हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल में आदित्य साहू को झारखंड भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या वह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचेंगे, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यह स्वागत समारोह सियासी संदेशों के कारण चर्चा के केंद्र में है।

