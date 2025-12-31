शराब घोटाले में निलंबित आइएएस अधिकारी विनय चाैबे के खिलाफ जांच की आंच रांची से पहुंची धनबाद, टाटा मोटोजेन में एसीबी का छापा

जागरण संवाददाता, बरवाअड्डा (धनबाद)। शराब घोटाले में निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके कारोबारी सहयोगियों पर कार्रवाई की आंच अब रांची से धनबाद तक पहुंच गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को झारखंड के चार जिलों में एक साथ छह ऑटोमोबाइल शोरूम पर छापेमारी की। बुधवार को भी छापेमारी और जांच जारी है।



धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत काशियाटांड़ स्थित टाटा मोटोजेन शोरूम में एसीबी की टीम ने घंटों जांच की। यह शोरूम रांची निवासी विनय सिंह से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि इसका संचालन उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नियंत्रण में है। स्निग्धा सिंह आय से अधिक संपत्ति के एक अन्य मामले में वर्तमान में जेल में हैं। विनय सिंह को निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे का करीबी सहयोगी माना जाता है।



एसीबी ने यह छापेमारी रांची, धनबाद, कोडरमा और देवघर में की। जांच के दौरान टीम ने शोरूम से जुड़े वित्तीय लेन-देन, निवेश, आयकर रिटर्न और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की। इस दौरान बड़ी संख्या में कागजात और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।



जिन शोरूम पर छापेमारी की गई, उनमें रांची के करमटोली चौक स्थित महिंद्रा नेक्सजेन सॉल्यूशंस, डिबडीह स्थित एसएस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड (टाटा मोटर्स), कोडरमा के झुमरीतिलैया स्थित एसएस मोटोजेन, देवघर के मोहनपुर स्थित टाटा मोटर्स शोरूम तथा धनबाद के बरवाअड्डा क्षेत्र में काशियाटांड़ स्थित मोटोजेन शोरूम और पंडुकी स्थित एचएन मोटर्स शामिल हैं।