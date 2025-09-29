Language
    धनबाद जिले की 3 लाख 57 हजार महिलाओं को मिली मंईयां सम्मान राशि, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:47 AM (IST)

    धनबाद जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत दुर्गा पूजा से पहले 357577 महिलाओं को सितंबर की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कुल 89 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है। उन्होंने आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि सभी योग्य महिलाओं को लाभ मिल सके। वर्तमान में भौतिक सत्यापन कार्य भी चल रहा है।

    धनबाद जिले की 3 लाख 57 हजार महिलाओं को मिली मंईयां सम्मान राशि

    जागरण संवाददाता, धनबाद। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के तहत दुर्गा पूजा से पहले धनबाद जिले की कुल 3,57,577 बहनों को सितंबर की सम्मान राशि का सीधे उनके बैंक खातों में आधार-बेस्ड भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक महिला को ढाई हजार रुपए भेजे गए हैं।

    इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इसमें कुल 89 करोड़ 39 लाख 42 हजार 500 रूपये की राशि भेजी गई है। साथ ही योजना अंतर्गत जिला के लाभुकों को अगस्त महीने में सम्मान राशि का भी भुगतान किया गया है।

    उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, वैसे लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सभी लंबित लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि उन्हें यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके।

    वहीं, वर्तमान में जिला स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य भी तीव्र गति से जारी है। सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए लाभुकों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन लाभुकों का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है, वे आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिल पायेगा।

    प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र के लाभुकों की संख्या (सितंबर 2025 माह के लिए)

    कार्यालय मान
    प्रखण्ड कार्यालय, बाघमारा 46422
    अंचल कार्यालय, बाघमारा 7583
    प्रखण्ड कार्यालय, बलियापुर 22010
    अंचल कार्यालय, बलियापुर 1181
    प्रखण्ड कार्यालय, धनबाद 7147
    अंचल कार्यालय, धनबाद 35667
    प्रखण्ड कार्यालय, एग्यारकुण्ड 17091
    अंचल कार्यालय, एग्यारकुण्ड 5349
    प्रखण्ड कार्यालय, गोविन्दपुर 51432
    अंचल कार्यालय, गोविन्दपुर 878
    अंचल कार्यालय, झरिया 45631
    प्रखण्ड कार्यालय, कलियासोल 20355
    प्रखण्ड कार्यालय, निरसा 24449
    प्रखण्ड कार्यालय, पूर्वी टुण्डी 9987
    अंचल कार्यालय, पुटकी 18149
    प्रखण्ड कार्यालय, तोपचांची 27295
    प्रखण्ड कार्यालय, टुण्डी 16951