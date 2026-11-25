जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड पुलिस वायरलेस सेवा से जुड़े साक्षर पुलिसकर्मियों का राज्य स्तर पर स्थानांतरण किया गया है। इनमें वे कर्मी शामिल हैं, जो लंबे समय से एक ही जिले या स्थान पर पदस्थापित थे। धनबाद जिले के 23 पुलिसकर्मियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। पुलिस वायरलेस मुख्यालय, झारखंड ने सभी को तत्काल नए स्थान पर योगदान देने का आदेश दिया है।



स्थानांतरित कर्मियों में तोपचांची थाना के विशाल कुमार तिवारी, लोयाबाद के निर्मल कुमार महतो, कतरास के राजा कुमार, एचएफ-वीएचएफ धनबाद के सौरभ कुमार, रवि कुमार, बबलू कुमार रवानी, अमृत हेम्ब्रम और नंदकिशोर साव शामिल हैं।

इनके अलावा बरवाअड्डा के महेश प्रसाद महतो, सिंदरी के बागेश्वर बाउरी, धनसार के अमीन किस्कू, पाथरडीह के अशोक कुमार हांसदा, महुदा के बैद्यनाथ रजवार और पूर्वी टुंडी के शंकर मोदी का भी स्थानांतरण हुआ है। नगर थाना की पिंकी महतो और नीलम कुमारी, केंदुआडीह की अशांका कुमारी, महिला थाना की चांदनी कुमारी, सरायढेला की प्रीति कुमारी, निरसा की आशा कुमारी, बैंक मोड़ की सुमनी कुमारी तथा सीसीटीएनएस धनबाद के सद्दाम अंसारी और प्रीति कुमारी भी इस सूची में हैं। सभी को रांची, लातेहार, खूंटी, आइआइ कंट्रोल, चाइल्ड थाना समेत अन्य स्थानों पर पदस्थापित किया गया है।