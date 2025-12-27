Language
    MP निशिकांत दुबे की बड़ी घोषणा: ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगा 1 करोड़ इनाम, 50 मेडल पर 50 करोड़

    By Amit Soni Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, देवघर। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में देवघर और गोड्डा में छह दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह पर सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने खेल के प्रति उत्साह और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई घोषणाएं की।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रयास है कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी करे। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का खिलाड़ी अगर मेडल लाकर देगा तो वह अपनी तरफ से उस खिलाड़ी को एक करोड़ रुपया देंगे। लेकिन शर्त इतना है कि मेडल लाकर देना होगा।

    कहा कि एक नहीं 50 पदक लाकर खिलाड़ी दें वह 50 करोड़ तक का पुरस्कार देंगे। मेडल प्राप्त होगा, तभी सही मायने में गोड्डा लोकसभा का विकास दिखेगा। अभी 10 वर्ष का समय है। अभी से तैयारी में लग जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी खेल से जुड़े खिलाड़ियों को खेल सामग्री की आवश्यकता है, उनसे सीधे संपर्क कर खेल सामग्री ले जा सकते है। सांसद ने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया और कहा कि कभी भी खिलाड़ी उनसे संवाद कर सकते हैं। गीत-संगीत, नृत्य आदि सिखाने वालों को भी जिस भी वाद्य यंत्र की आवश्यकता है, ले सकते है।

    कहा कि अन्य जिलों में संसाधन की कमी होगी लेकिन देवघर में संसाधनों की कमी नहीं है। कुमैठा में केंद्र सरकार के पैसे से अत्याधुनिक सुविधायुक्त स्टेडियम बनाया है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट के लिए दो करोड़ रुपया दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भी बैंडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।

    साथ ही देवघर कालेज स्थित शूटिंग रेंज में अगले साल से शूटिंग के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कोच से सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व उनकी टीम ने काफी बेहतर तरीके से आयोजन कराया। उन्होंने भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दिया। क्योंकि अनुशासन का परिचय देते हुए कम संसाधन में भी बेहतर करने का जज्बा दिखाया।