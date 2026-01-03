मधुपुर जंगल में दुपट्टे से पेड़ पर लटका मिला किशोरी का शव, आत्महत्या की आशंका

जागरण संवाद सूत्र, मधुपुर/देवघर। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत बुढ़ई थाना क्षेत्र के राजदाहा टोला बाड़ेडीह स्थित चट्टानी पहाड़ी जंगल में शनिवार को 16 वर्षीय किशोरी का शव पेड़ से लटकता मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई।

किशोरी का शव पलाश के पेड़ से उसके ही दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी बीते मंगलवार की दोपहर अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी।

परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। पांच दिनों से लापता किशोरी को लेकर शुक्रवार को उसके पिता ने बुढ़ई थाना में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी।

शनिवार को जंगल में मवेशी चरा रहे चरवाहों ने पलाश के पेड़ से किशोरी का शव झूलता हुआ देखा। उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी।

देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बुढ़ई थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

थाना प्रभारी रुपेश कुमार महतो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया।

थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी की गुमशुदगी की सूचना शुक्रवार को थाने में दर्ज कराई गई थी। शनिवार को उसका शव गांव से सटे जंगल में पेड़ से लटका मिला है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि मृतका के परिजनों ने अभी तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई।