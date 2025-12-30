Big Breaking: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... लाहाबोन और सिमुलतला के बीच ट्रैक ठीक हो गया, हावड़ा-पटना मेन लाइन पर ट्रेन सर्विस फिर से शुरू
Jamui Rail Accident: जसीडीह-झाझा रेल मार्ग पर डाउन लाइन में मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किया गया। 27 दिसंबर को सीमेंट लदी मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवघर। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह–झाझा रेल मार्ग पर डाउन लाइन में मंगलवार की देर शाम मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया। जानकारी के अनुसार शाम 7:50 बजे मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद रेलवे ने मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी है।
27 दिसंबर की रात 11:10 बजे सीमेंट लदी मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेल परिचालन ठप हो गया था। हावड़ा–पटना मेन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था।
जानकारी हो कि इससे पहले सभी तरह की सुरक्षा जांच की गई। इसके बाद डाउन लाइन पर मालगाड़ी चलाई गई। इस संबंध में पूर्व रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जसीडीह–झाझा सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात 11:30 बजे से जारी रुकावट को मंगलवार रात 8:04 बजे हटा लिया गया है। इसके साथ ही ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। अब डाउन लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है।
वहीं, अप लाइन पर भी ट्रेनों की आवाजाही जल्द शुरू की जाएगी। रेलवे की ओर से कहा गया है कि प्रभावित ट्रैक के ठीक होते ही ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है और जसीडीह–झाझा के बीच सामान्य ट्रेन सेवा को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा।
पूर्व रेलवे कोलकाता ने जारी प्रेस बयान में कहा है कि प्रभावित ट्रैक ठीक होने के बाद, लाहाबोन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। जसीडीह-झाझा सेक्शन पर नॉर्मल ट्रेन सर्विस धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगी। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर, श्मिलिंद देउस्कर ने खुद साइट पर कैंप करके ठीक करने के काम पर नज़र रखी, ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके।
ईस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, और दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर साइट पर पहुंचे और ठीक करने के काम की देखरेख करने और उसे तेज़ करने के लिए वहां कैंप किया। आसनसोल के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने, आसनसोल डिविजन के दूसरे ब्रांच ऑफिसर और डेडिकेटेड स्टाफ के साथ, पूरी लगन और कमिटमेंट के साथ काम किया ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके।
ईस्टर्न रेलवे रुकावट के समय यात्रियों के सब्र और सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। बहुत खराब मौसम और बहुत कम तापमान के बीच भी, जिन सभी ऑफिसर और रेलवे कर्मचारियों ने बिना थके काम किया, वे अपनी शानदार सर्विस के लिए तारीफ के काबिल हैं।
