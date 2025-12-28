बिहार रेल हादसे का असर, यात्रियों के लिए जसीडीह-आसनसोल के बीच चलाई गई स्पेशल मेमू ट्रेन, हेल्पलाइन नंबर जारी 

जागरण टीम, मधुपुर/ देवघर/ जसीडीह। हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल लाइन के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह-झाझा रेल मार्ग स्थित टेलवा के निकट मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से रेल परिचालन ठप हो गया। इस दुर्घटना के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए आसनसोल जसीडीह के बीच मेमू स्पेशल ट्रेनें का परिचालन कराया गया। जिससे रेल यात्रियों को असुविधा से थोड़ी राहत मिली है। संताल परगना क्षेत्र के लोग आसनसोल जाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं।

जसीडीह मधुपुर, जामताड़ा चितरंजन रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, आसनसोल, मधुपुर और झाझा स्टेशनों से दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंचकर युद्धस्तर पर बोगियों को हटाने, रेल पटरी व अन्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है।

इस मालगाड़ी दुर्घटना के कारण हावड़ा-पटना-दिल्ली मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ है। जिस कारण दो दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन रात से सुबह तक काफी प्रभावित हुआ। कई एक्सप्रेस और यात्री ट्रेनों को रद कर दिया गया है या उनका मार्ग बदल दिया गया है।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, पटरियों को ठीक करने में 24 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। उसके बाद ही इस मार्ग पर रेल परिचालन सामान्य हो पाएगा। वहीं, ट्रेनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के कारण जसीडीह, मधुपुर व अन्य स्टेशनों में देर रात से सुबह तक अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।

हालांकि, जैसे-जैसे लोगों को घटना के बारे में जानकारी हुई वे स्टेशन नहीं आने लगे। ऐसे में दोपहर तक जसीडीह, मधुपुर व अन्य स्टेशन काफी खाली-खाली नजर आने लगा था। रेल यात्री ये पता करने का प्रयास कर रहे थे कि कब तक ट्रेनों का परिचालन फिर से सामान्य होगा। लोगों को ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने का इंतजार है।

इन ट्रेनों को किया गया रद मालगाड़ी के पलट जाने से कई ट्रेनों को रद किया गया है। जिन ट्रेनों को रद किया गया है उनमें ट्रेन संख्या 63572 मोकामा-जसीडीह मेमू, 22197 प्रथम स्वतंत्रता एक्सप्रेस, 63565 जसीडीह झाझा मेमू, 12369 हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, 13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस, 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 63571 जसीडीह-मोकामा मेमू, 63574 कउिल -जसीडीह मेमू, 63297 देवघर-झाझा मेमू, 63298 झाझा-देवघर मेमू, 63566 झाझा-जसीडीह मेमू, 63153 जसीडीह-बैजनाथधाम-जसीडीह मेमू, 63209 झाझा-पटना मेमू 63573 जसीडीह-क्उिल मेमू 63565 जसीडीह-झाझा मेमू ट्रेन शामिल हैं।

वहीं, 13005 हावड़ा अमृतसर, 13155 कोलकाता-सीमामढ़ी एक्सप्रेस, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस की रविवार को होने वाली यात्रा रद रही। इन ट्रेनों के मार्ग में हुआ परिवर्तन वहीं, बहुत सी ट्रेनों का मार्ग में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को धनबाद गया गैंड कार्ड लाइन से, कुछ को देवघर-सुल्तानगंज-भागलपुर, क्उिल, क्उिल-गया लाइन से डाइवर्ट किया गया है। जिन ट्रेनों का मार्ग बदला गया है उनमें ट्रेन संख्या 13005, 13185, 15027 को जसीडीह-बांका-भागलपुर व क्उिल के रास्ते चलाया जा रहा है।

ये ट्रेन रास्ते में बांका, भागलपुर, जमालपुर में रुकेगी। ट्रेन संख्या 12333, 13127, 12351 को मधुपुर, महेशमुंडा-कोडरमा के रास्ते चलाया जाएगा। वहीं, ट्रेन संख्या 12369, 12331, 28181 को आसनसोल से डाइवर्ट किया गया है। ये ट्रेन रास्ते में गया स्टेशन पर रुकेगी।

वहीं, ट्रेन संख्या 13135, 13019, 13165 और 13029 को अंडाल-रामपुरहाट-भागलपुर-क्उिल के रास्ते चलाया जाएगा। ये ट्रेनें रास्ते में रामपुरहाट, भागलपुर, जमालपुर स्टेशन पर रुकेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 13508 गोरखपुर एक्सप्रेस, 12326 गुरुमुखी सुपरफास्ट, हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल, हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस, गंगासागर एक्सप्रेस आदि ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है।

ट्रेन संख्या 12274, 12304 और 12326 को दीनदयाल उपाध्याय-गया-धनबाद मार्ग से चलाया गया। वहीं, ट्रेन संख्या 22214, 12306, 13186, 12352, 12334, 13006 को क्उिल-भागलपुर-साहेबगंज-रामपुरहाट-बर्धमान के रास्ते चलाया जा रहा है। ये ट्रेन भागलपुर स्टेशन पर रुकेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 13288, 18182 व 18630 के मार्ग को भी बदला गया है। वहीं ट्रेन संख्या 18183 टाटा नगर-बक्सर एक्सप्रेस को धनबाद-गया-पटना होकर चलाया गया। इस ट्रेन का गया में ठहराव है। वहीं 12305 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को पुनर्निधारित किया गया है। इसे धनबाद-गया-दिन दयाल उपाध्याय के रास्ते डायवर्ट किया गया।

ट्रेन संख्या 22347 हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को धनबाद-गया-पटना के रास्ते डायवर्ट किया गया। इसको ठहराव गया में होगा। वहीं ट्रेन संख्या 15049 कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, 11428 जसीडीह पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस को देवघर-बांका-भागलपुर-क्उिल के रास्ते चलाया गया। इनका ठहराव भागलपुर स्टेशन पर किया गया।

12361 आसनसोल-मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस को धनबाद-गया-दिनदयाल उपाध्यास स्टेशन के रास्ते चलाया गया। इस ट्रेन का ठहराव गया में किया गया। वहीं 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस को क्उिल-तिलैया-कोडरमा, गोमो के रास्ते डायवर्ट किया गया। 13332 पटना-धनबाद को गया के रास्ते, 13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस को क्उिल-भागलपुर-गुमानी-रामपुरहाट के रास्ते चलाया गया।

18621 पटना-हटिया पाटलीपुत्र एक्सप्रेस को गया-गाेमो के रास्ते, 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस को बरौनी-मुंगेर-भागलपुर-साहिबगंज-गुमानी-रामपुरहाट के रास्ते डायवर्ट किया गया। वहीं 22844 बक्सर-बिलासपुर सुपरफास्ट को बख्तियारपुर-तिलैया-कोडमरा-गोमा-आसनसोल के रास्ते, 13044 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस को बरौनी-मुंगेर-भागलपुर-साहिबगंज-रामपुरहाट के रास्ते डायवर्ट किया गया। वहीं, 13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस को क्उिल-तिलैया-कोडरमा-गाेमो-आसनसोल के रास्ते, 22500 वाराणसी वंदे भात एक्सप्रेस को दीन दयाल उपाध्याय-गया-कोडरमा-मधुपुर-जसीडीह के रास्ते डायवर्ट किया गया। 22499 देवघर-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को जसीडीह-महेशमुंडा-कोडरमा-गया-दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते चलाया गया। 13287 दुर्ग-आरा एक्सप्रेस को धनबाद-गया-क्उिल के रास्ते, 28181 टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस को अंडल-सैंथिया-रामपुरहाट-गुमानी-मालदा टाउन, 12253 एसएमवीबी बैंगलुरु-भागलपुर एक्सप्रेस को रामपुरहाट-गुमानी-साहिबगंज, 18622 हटिया-पुणे एक्सप्रेस को धनबाद-गया-पटना, 13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस को रामपुरहाट, साहिबगंज-अंडाल-सैंथिया-रामपुरहाट-गुमानी-भागलपुर के रास्ते चलाया गया।

18604 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस को हरलाटांड-मोहनपुर-जसीडीह के रास्ते, 13021 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस को जसीडीह-बांका-भागलपुर के रास्ते, 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस को जसीडीह-बांका-भागलपुर-क्उिल के रास्ते चलाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं 18102 जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस को गया-गोमो-राजाबेरा के रास्ते और 18015 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस को भी डायवर्ट किया गया है।

इन ट्रेनों का हुआ संक्षिप्त समापन व प्रारंभ ट्रेन संख्या 13208 व 13207 पटना-जसीडीह-पटना ट्रेन का समापन झाझा में हो गया और वापसी में ये ट्रेन वहीं से खुली। 63210 व 63209 पटना-देवघर-पटना एमईएमयू की यात्रा संक्षिप्त रूप से झाझा में समापन हो गया और वहीं ये ये ट्रेन वापस खुली।