तेज धमाका, जोरदार झटका और फिर नदी में गिरी बोगियां, घायल गार्ड ने Jamui Train Accident की आंखोंदेखी सुनाई
Jamui Goods train accident: पूर्व रेलवे के जसीडीह-झाझा रेल मार्ग पर टेलवा हाल्ट के पास शनिवार रात एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। सीमेंट से लदी ट्रेन की 16 ...और पढ़ें
कंचन मिश्रा, देवघर। Jamui Goods train accident:पूर्व रेलवे के आसनसोल डिविजन अंतर्गत जसीडीह-झाझा रेल मार्ग पर टेलवा हाल्ट के पास शनिवार की रात भयानक हादसा हुआ, जिसने रेलवे महकमे से लेकर यात्रियों तक को हिला कर रख दिया।
पुल संख्या 676 के समीप सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। तेज धमाके जैसी आवाज के साथ ट्रेन में जोरदार झटका लगा और देखते ही देखते 16 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से दो बोगियां पुल से नीचे बड़ुआ नदी में जा गिरीं।
हादके बाद गार्ड हुआ बेहोश
हादसे में घायल हुए मालगाड़ी के गार्ड मुकेश पासवान ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि टेलवा बाजार हाल्ट के पास अचानक जोरदार आवाज आई और ट्रेन बेकाबू हो गई। झटके से वह घायल होकर कुछ देर के लिए बेहोश हो गया।
गार्ड ने बताया कि होश आया तो देखा कि चारों ओर अफरा-तफरी मची है और बोगियां पटरी से उतर चुकी हैं। किसी तरह अधिकारियों को सूचना दी। पहले उसे जसीडीह ले जाया गया, फिर गंभीर हालत में देवघर सदर अस्पताल भेजा गया।
बिहार के सीतामढ़ी जा रही थी मालगाड़ी
गार्ड ने बताया कि मालगाड़ी आसनसोल से सीमेंट लेकर बिहार के सीतामढ़ी जा रही थी। हादसे के बाद रेल परिचालन ठप है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हावड़ा-पटना मेन लाइन पर जसीडीह–झाझा रेलखंड पर टेलवा हाल्ट के पास पुल संख्या 676 के समीप सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी शनिवार देर रात करीब 11:10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में मालगाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से दो बोगियां पुल के नीचे नदी में जा गिरीं। घटना के बाद से जसीडीह–झाझा रेलखंड पर अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। इसके कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि अनेक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है।
रेलवे द्वारा डिरेल हुई बोगियों को हटाने, पटरी की मरम्मत करने और परिचालन बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अभी काफी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। ट्रेन परिचालन बाधित होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके माध्यम से ट्रेन परिचालन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जारी हेल्पलाइन नंबर हैं- 8250423803, 9332062170, 7654517819, 9046239255, 9046239257, 9046239218, 7811823856।
Due to track obstruction between Lahabon & Simultala (Jasidih-Jhajha section), the following trains are cancelled today (28.12.2025):— DRM Asansol (@DrmAsansol) December 28, 2025
1️⃣ 13005 Howrah-Amritsar Express
2️⃣ 13155 Kolkata-Sitamarhi Express
3️⃣ 13029 Howrah-Mokama Express
Inconvenience caused to passengers is deeply…
DIVERSION OF TRAINS DUE TO OBSTRUCTION IN THE TRACK BETWEEN LAHABON & SIMULTALA— DRM Asansol (@DrmAsansol) December 28, 2025
Due to obstruction in the track between Lahabon & Simultala in Jasidih-Jhajha section train movement in that section are affected. As a result, Up and Down long distance trains scheduled to run… pic.twitter.com/HxrqCzGUEx
DIVERSION OF TRAINS DUE TO OBSTRUCTION IN THE TRACK BETWEEN LAHABON & SIMULTALA— DRM Asansol (@DrmAsansol) December 28, 2025
*Diversion of trains:*
•17006 Raxaul – Hyderabad Express (journey commencing on 28.12.2025) will be diverted via Kiul- Tilaiya – Bandhua – Koderma – Gomoh – Rajabera.
•13332 Patna – Dhanbad…
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।