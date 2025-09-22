Language
    Indian Railway: बक्सर टाटा एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, बड़ा हादसा टला

    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:39 PM (IST)

    हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर आसनसोल डिवीजन के जामताड़ा विद्यासागर स्टेशन के बीच सोमवार को दिन में करीब 1230 बजे 8184 बक्सर टाटा एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन के चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ट्रेन के ब्रेक बाइंडिंग में अचानक आग लग गई और काफी धुआं निकलने लगा।

    बक्सर टाटा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, हालांकि बड़ा हादसा टल गया।

    जागरण संवाददाता, देवघर।  हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर आसनसोल डिवीजन के जामताड़ा विद्यासागर स्टेशन के बीच सोमवार को दिन में करीब 12:30 बजे 8184 बक्सर टाटा एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई।

    ट्रेन के चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ट्रेन के ब्रेक बाइंडिंग में अचानक आग लग गई और काफी धुआं निकलने लगा।

    ट्रेन के कोच संख्या डी 5 से अचानक यात्रियों ने काफी धुआं निकलते हुए देखा और उसके बाद वे लोग जोर-जोर से शोर मचाने लगे ।

    इसकी खबर मिलते ही ट्रेन के चालक में आपातकालीन ब्रेक लगाया और ट्रेन को तत्काल रोक दिया। उसके बाद जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया।

    इस तरह से उक्त ट्रेन द बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई। इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। काफी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए।

    वहीं रेल के कर्मी ट्रेन में आग लगने के कारण का पता लगाने में जुट गए हैं। ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि समय रहते अगर चालक ने ट्रेन को नहीं रोका होता और आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। स्थिति सामान्य होने पर सभी ने राहत की सांस ली।

