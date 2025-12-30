हावड़ा-पटना मेन लाइन पर चौथे दिन भी रेल परिचालन बहाल नहीं, पूर्व रेलवे ने 18 अतिरिक्त ट्रेनों को किया रद व डायवर्ट
जसीडीह-झाझा रेलखंड पर लहाबोन और सिमुलतला के बीच 27 दिसंबर को मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से हावड़ा-पटना मेन लाइन पर रेल परिचालन चौथे दिन भी प्रभावित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवघर। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह–झाझा रेलखंड पर लहाबोन और सिमुलतला के बीच 27 दिसंबर की रात करीब 11:10 बजे मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से हावड़ा–पटना मेन लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह प्रभावित है।
दुर्घटना के बाद से अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। मंगलवार को चौथे दिन भी रेलवे की ओर से ट्रैक मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा।
इस बीच पूर्व रेलवे ने पटना–हावड़ा मेन लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों के अतिरिक्त रद्दीकरण, मार्ग परिवर्तन (रूट डायवर्जन) और शार्ट टर्मिनेशन की घोषणा की है। पूर्व रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ER/Press Release: 2025/12/116) के अनुसार, जसीडीह–झाझा सेक्शन में ट्रैक पर अवरोध के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
ट्रैक मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे द्वारा क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। अब ओवर हेड ट्रैक्शन (ओएचई) की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नदी पर स्थित रेल पुल के ऊपर पटरी और ओएचई के ध्वस्त हो जाने के कारण मरम्मत कार्य में अधिक समय लग रहा है।
तकनीकी टीम मौके पर तैनात है और आवश्यक संसाधनों के साथ कार्य तेजी से किया जा रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि आज देर रात तक ओएचई सहित मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद धीरे-धीरे रेल परिचालन बहाल किया जा सकेगा।
PR Bulletin: 16
ER/Press Release: 2025/12/116
Kolkata, December 30, 2025
ADDITIONAL REGULATION OF TRAINS DUE TO OBSTRUCTION IN THE TRACK BETWEEN LAHABON & SIMULTALA
(Jasidih – Jhajha Section)
Due to obstruction on the track between Lahabon & Simultala in the Jasidih–Jhajha section, train movements have been affected. Accordingly, the following train services have been regulated as under:
1. CANCELLATION OF TRAINS
(Journey commencing on 30.12.2025)
13509 Asansol – Gonda Express
13021 Howrah – Raxaul Express
13029 Howrah – Mokama Express
13030 Mokama – Howrah Express
63297 Deoghar – Jhajha MEMU
63571 Jasidih – Mokama MEMU
63566 Jhajha – Jasidih MEMU
2. DIVERSION OF TRAINS
(a) Journey commencing on earlier dates
12332 Jammu Tawi – Howrah Himgiri Express
(Journey commencing on 28.12.2025)
Diverted via Jamalpur – Bhagalpur – Gumani – Rampurhat – Sainthia – Bolpur – Khana, with stoppages at Bhagalpur and Rampurhat.
12316 Udaipur City – Kolkata Ananya Express
(Journey commencing on 29.12.2025)
Diverted via Deen Dayal Upadhyaya Jn. – Gaya – Pradhankhunta.
(b) Journey commencing on 30.12.2025
22459 Madhupur – Anand Vihar Humsafar Express
(via Jasidih – Banka – Bhagalpur – Kiul; stoppage at Bhagalpur)
18183 Tatanagar – Buxar Express
(via Asansol – Pradhankhunta – Gaya – Patna; stoppages at Dhanbad & Gaya)
12023 Howrah – Patna Express
(via Pradhankhunta – Dhanbad – Gaya – Patna; stoppages at Dhanbad & Gaya)
13105 Sealdah – Ballia Express
(via Jasidih – Banka – Bhagalpur – Kiul; stoppage at Bhagalpur)
22347 Howrah – Patna Vande Bharat Express
(via Pradhankhunta – Dhanbad – Gaya – Patna; stoppages at Dhanbad & Gaya)
15047 Kolkata – Gorakhpur Purvanchal Express
(via Andal – Sainthia – Rampurhat – Gumani – Sahibganj – Bhagalpur – Kiul; stoppages at Rampurhat, Sahibganj & Bhagalpur)
18603 Ranchi – Godda Express
(via Jasidih – Deoghar – Mohanpur – Harlatanr – Hansdiha)
13005 Howrah – Amritsar Mail
(via Asansol – Pradhankhunta – Gaya – Deen Dayal Upadhyaya Jn.; stoppages at Dhanbad & Gaya)
12333 Howrah – Prayagraj Rambag Vibhuti Express
(via Asansol – Pradhankhunta – Gaya – Deen Dayal Upadhyaya Jn.; stoppages at Dhanbad & Gaya)
17008 Darbhanga – Charlapalli Express
(via Kiul – Tilaiya – Bandhua – Kodarma – Gomoh – Chandrapura – Rajabera)
13332 Patna – Dhanbad Express
(via Gaya – Dhanbad; stoppage at Gaya)
18186 Godda – Tatanagar Express
(via Hansdiha – Harlatanr – Mohanpur – Deoghar – Jasidih)
13127 Kolkata – Ara Express
(via Pradhankhunta – Dhanbad – Gaya – Patna; stoppages at Dhanbad & Gaya)
13185 Sealdah – Jaynagar Express
(via Jasidih – Banka – Bhagalpur – Kiul; stoppage at Bhagalpur)
12024 Patna – Howrah Jan Shatabdi Express
(via Kiul – Bhagalpur – Gumani – Rampurhat – Sainthia – Bolpur – Khana; stoppages at Bhagalpur & Rampurhat)
22348 Patna – Howrah Vande Bharat Express
(via Gaya – Dhanbad – Pradhankhunta)
18184 Buxar – Tatanagar Express
(via Patna – Gaya – Dhanbad – Pradhankhunta)
12303 Howrah – New Delhi Poorva Express
(via Pradhankhunta – Dhanbad – Gaya)
19604 Godda – Daurai (Ajmer) Express
(via Bhagalpur – Kiul; stoppage at Bhagalpur)
3. SHORT ORIGINATION / SHORT TERMINATION
(Journey commencing on 30.12.2025)
13207/13208 Patna – Jasidih – Patna Express
Short terminated at / short originated from Jhajha.
63210 Patna – Deoghar MEMU
Short terminated at Jhajha.
63574 Kiul – Jasidih MEMU
Short terminated at Jhajha.
63572 Mokama – Jasidih MEMU
Short terminated at Jhajha.
