Deoghar Crime: पहले डकैती में आजमाया हाथ, अब रास आ रहा साइबर क्राइम; पुलिस ने ऐसे किया खुलासा 

जागरण संवाददाता, देवघर। कहते हैं ना समय के साथ लोगों की सोच और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ ऐसा ही मामला तब सामने आया है। झपट्टा मारकर छीने गए मोबाइल फोन से राशि की निकासी कर दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार रिखिया थाना क्षेत्र के भुरभुरा मोड़ हनुमान मंदिर के समीप रहने वाले विजय कुमार चौधरी व अमन कुमार चौधरी से पूछताछ में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी मिली। आरोपित विजय कुमार चौधरी का पूर्व में आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला।

उसके खिलाफ नगर थाना में डकैती का मामला दर्ज है। डकैती में रिस्क ज्यादा और कमाई कम होने पर विजय ने अपराध करने की शैली ही बदलने का फैसला लिया। इसलिए उसने अपने सगे भाई अमन के साथ मिलकर मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया।

मोबाइल छीनने के बाद उसने पीड़ित के मोबाइल के एप के माध्यम से पहले 80 हजार रुपये की निकासी कर अमन के खाते में ट्रांसफर कर दिया। दूसरे दिन उसे पीड़ित की पत्नी के अकाउंट से भी 11,418 रुपये को अमन के खाते में ट्रांसफर कर दिया।

15 अक्टूबर को दी गई मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि 15 अक्टूबर को कृष्णापुरी मोहल्ला के रहने वाले एक व्यक्ति के हाथ से बुलेट बाइक पर सवार बदमाशों ने झपटमारी कर मोबाइल छिनतई की वारदात को अंजाम दिया था।