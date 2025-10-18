Deoghar Crime: पहले डकैती में आजमाया हाथ, अब रास आ रहा साइबर क्राइम; पुलिस ने ऐसे किया खुलासा
देवघर में पुलिस ने मोबाइल छीनकर पैसे निकालने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजय कुमार चौधरी और अमन कुमार चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर उसके खाते से 80 हजार रुपये और उसकी पत्नी के खाते से 11,418 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि विजय पहले भी डकैती के मामले में शामिल था, लेकिन अब उसने साइबर क्राइम का रास्ता अपना लिया था। पुलिस ने लोगों से सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, देवघर। कहते हैं ना समय के साथ लोगों की सोच और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ ऐसा ही मामला तब सामने आया है। झपट्टा मारकर छीने गए मोबाइल फोन से राशि की निकासी कर दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार रिखिया थाना क्षेत्र के भुरभुरा मोड़ हनुमान मंदिर के समीप रहने वाले विजय कुमार चौधरी व अमन कुमार चौधरी से पूछताछ में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी मिली। आरोपित विजय कुमार चौधरी का पूर्व में आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला।
उसके खिलाफ नगर थाना में डकैती का मामला दर्ज है। डकैती में रिस्क ज्यादा और कमाई कम होने पर विजय ने अपराध करने की शैली ही बदलने का फैसला लिया। इसलिए उसने अपने सगे भाई अमन के साथ मिलकर मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया।
मोबाइल छीनने के बाद उसने पीड़ित के मोबाइल के एप के माध्यम से पहले 80 हजार रुपये की निकासी कर अमन के खाते में ट्रांसफर कर दिया। दूसरे दिन उसे पीड़ित की पत्नी के अकाउंट से भी 11,418 रुपये को अमन के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
15 अक्टूबर को दी गई मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम
साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि 15 अक्टूबर को कृष्णापुरी मोहल्ला के रहने वाले एक व्यक्ति के हाथ से बुलेट बाइक पर सवार बदमाशों ने झपटमारी कर मोबाइल छिनतई की वारदात को अंजाम दिया था।
छिनतई की घटना को लेकर पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज किया गया। एसपी सौरभ ने घटना को लेकर एसआइटी का गठन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके साइबर थाना प्रभारी सहदेव प्रसाद, नगर थाना प्रभारी राजीव कुमार, पुलिस निरीक्षक हरदियुस टोप्पो, पुलिस अवर निरीक्षक घनश्याम गंजू व पुलिस जवानों की टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपितों को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया।
तुरंत सिम कराएं बंद, पासवर्ड रखें जटिल
साइबर थाना की पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल गुम होने या छिनतई जैसे मामले होने पर सबसे पहले अपना सिम कार्ड को ब्लॉक कराएं। ताकि सिम कार्ड का इस्तेमाल अपराधी नहीं कर सके।
साथ ही सिम को लॉक रखें, ताकि इससे जुड़े कोई भी एप खोला नहीं जा सके। इसके अलावा मोबाइल में पासवर्ड को जटिल रखें ताकि आसानी से अपराधी के हाथ फोन रखने के बाद भी खोलने में परेशानी हो।
