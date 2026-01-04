देवघर में फर्जी नंबर प्लेट लगी बस जब्त, परमिट शुल्क चोरी के लिए बदला गया था नंबर, चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवघर। फर्जी नंबर लगा एक बस जब्त किया गया है। वहीं उसके चालक को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर यातायात थाना के एसआई श्यामलाल सोय के बयान पर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले में कहा गया है कि 31 दिसंबर की रात को वे गश्ती कर रहे थे। इस दौरान जलसार चिल्ड्रन पार्क के पास एक को नो इंट्री जोन में खड़ा देखा। उसके हटाने के लिए कहा गया। बताया गया कि चालक नहीं है। उसके बाद उक्त गाड़ी के नंबर के आधार पर उसे मालिक का नंबर निकलाकर उससे बात की गयी।

गाड़ी का फर्जी नंबर इंस्तेमाल जिस व्यक्ति के नाम से उस गाड़ी का नंबर था उसने बताया कि उसकी गाड़ी तो मैसूर में है। उसकी गाड़ी का फर्जी नंबर इंस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान गाड़ी का चालक वहां आ गया। उसने अपना नाम रुप सिंह बताया।

उसने बताया कि वह मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। गाड़ी के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि गाड़ी के मालिक का नाम सुनील कुमार शर्मा है। उसने उसे ये बस चलाने के लिए दिया है। उक्त गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके पंजीयन नंबर में दर्ज चेचिस नंबर व गाड़ी का वास्तविक चेचिस नंबर भिन्न पाया गया।

वास्तविक पंजीयन संख्या यूपी का उक्त गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर उसका वास्तविक पंजीयन संख्या यूपी का है। जबकि उसमें वर्तमान में एमपी का नंबर लिखा हुआ थ्ज्ञा। वहीं उक्त गाड़ी अखिलेश जैन नगर पालिका तिलियार रोड धौलपुर के नाम से रजिस्टर्ड है।

ऑल इंडिया परमिट का बहुत सारा चार्ज बकाया जांच के क्रम में पता चला कि यूपी नंबर पर पहले से बहुत सारा फाइन है और ऑल इंडिया परमिट का भी बहुत सारा चार्ज बकाया है। इस कारण गाड़ी का नंबर बदलकर उसे चलाया जा रहा था।