देवघर में नदी से मिला सिपाही का शव, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
Deoghar News: जसीडीह के कुंजीसार गांव के पास डढ़वा नदी में एक 38 वर्षीय पुलिसकर्मी राजू कुमार का शव संदिग्ध हालत में मिला है। राजू देवघर जिला बल में आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जसीडीह (देवघर)। जसीडीह थाना क्षेत्र के कुंजीसार गांव के पास स्थित डढ़वा नदी छठ घाट के समीप से जसीडीह पुलिस ने बुधवार को एक 38 वर्षीय पुलिस कर्मी का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया है। पुलिसकर्मी का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई।
घटना से संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह कुंजीसार गांव के ग्रामीण नदी की ओर शौच करने के लिए गए थे। इसी दौरान नदी के पानी में एक शव को उपलते देखकर घटना की जानकारी जसीडीह थाना को दी।
सूचना पाकर देवघर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, जसीडीह थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। वहीं शव को पानी से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
मृतक की पहचान देवघर जिला बल में तैनात आरक्षी 913 राजू कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने घटना स्थल से मृतक के चप्पल वर्दी और अन्य कपड़ा बरामद किया गया है। घटना की जानकारी अनुसंधान विंग को मिलने पर एसआइ महेन्द्र बैठा और मनोरंजन कुमार ने मौके पर पहुंचकर कर पानी का सैंपल समेत अन्य सामान बरामद किया है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक देवघर पुलिस लाइन में आवास था। पुलिस मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की गहन जांच कर रही है। राजू मूल रूप से बिहार के जहानाबाद का रहने वाला था। वह परिवार के साथ देवघर में रहता था।
