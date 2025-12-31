देवघर में नव वर्ष पर चाक-चौबंद सुरक्षा, 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात; नशे में ड्राइविंग करने पर सख्त कार्रवाई
देवघर में नव वर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पिकनिक स्थलों और मं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवघर। नव वर्ष के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोग इस दौरान घूमने-फिरने व पिकनिक मनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। सभी पिकनिक स्पॉट सैलानियों से गुलजार हो गया है। लोगों ने नए वर्ष के जश्न में किसी तरह का खलल नहीं पड़े इसको ध्यान में रखते हुए एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है।
एसपी सौरभ ने बताया कि ये बल स्थानीय पुलिस बल के अलावा हैं। इसमें पुलिस कर्मी व पदाधिकारी शामिल हैं। इसमें महिला पुलिस की भी टीम को शामिल किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती 31 दिसंबर से दो जनवरी तक रहेगी। मंदिर के अलावा पिकनिक स्पॉट पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
वहीं हर थाना क्षेत्र में गश्ती की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। नशा करके हंगामा करने वालों व छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नए वर्ष के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है।
नशा करके गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं
नशा करके गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। नए वर्ष के जश्न के दौरान नशा करके गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रहेगी। इसको लेकर शहर व आसपास के दस जगहों पर यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये जांच अभियान वरीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
एसपी सौरभ ने बताया कि इस दौरान खासतौर पर नशा करके गाड़ी चलाने वालों, तीन लोड़ियों करने वालों, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों पर नजर रहेगी। वहीं एंटी क्राइम चेकिंग के तहत गाड़ी की डिक्की व उसपर सवार लोगों की भी जांच की जाएगी।
एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे नए वर्ष का आनंद उठाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। लोगों यातायात नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें।
नया टीओपी होगा शुरू
देवघर में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नए टीओपी खोलने की योजना है। इसके तहत फव्वारा चौक के पास स्थित पुराने बस स्टैंड परिसर में एक टीओपी को चालू किया जाना है।
इसके निमार्ण का कार्य अंतिम चरण में है। नए वर्ष के पहले सप्ताह में ये टीओपी चालू हो जाने की उम्मीद है। एसपी द्वारा इस टीओपी का उद्घाटन किया जाएगा। इसका लेकर तैयारी की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।