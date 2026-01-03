Language
    देवघर में मां-बेटी का कुएं में मिला शव, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    Deoghar News: देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के पंदनबेहरा गांव में एक मां और उसकी एक वर्षीय बेटी का शव कुएं से बरामद हुआ है। प्रारंभिक तौर पर महिला द्वा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कुएं से मां-बेटी का शव बरामद। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जसीडीह (देवघर)। जसीडीह थाना क्षेत्र के पंदनबेहरा गांव में शनिवार को मां-बेटी का शव कुएं से बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत बच्ची की उम्र महज एक वर्ष बताई जा रही है।

    प्रारंभिक अनुमान है कि महिला ने अपनी बेटी को शरीर से बांधकर कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। हालांकि, मृतका के मायके पक्ष ने दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है।

    मामले में बिहार के बांका जिला अंतर्गत जयपुर थाना क्षेत्र के इंदोडीह गांव निवासी बृजमोहन यादव ने आरोप लगाया कि उनकी 25 वर्षीय बेटी गुड़िया देवी की शादी वर्ष 2023 में पंदनबेहरा गांव निवासी विष्णु यादव से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ सामान्य रहा। इसी दौरान गुड़िया ने एक पुत्री पीहू को जन्म दिया।

    आरोप है कि बीते कुछ महीनों से पति, सास, ससुर और देवर द्वारा दहेज में चार पहिया वाहन और चार लाख रुपये नकद की मांग की जा रही थी। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई और सुलह का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद दहेज को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहा। मृतका के पिता का कहना है कि उसका पति अक्सर जान से मारने की धमकी देता था।

    आरोप के अनुसार शुक्रवार की रात ससुराल वालों ने गुड़िया देवी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। शनिवार सुबह खोजबीन के दौरान गांव के बहियार स्थित एक कुएं में मां-बेटी का शव देखा गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने मृतका के मायके पक्ष को मोबाइल के माध्यम से दी। सूचना मिलते ही मायके के दर्जनों स्वजन मौके पर पहुंचे और जसीडीह थाना को घटना की जानकारी दी।

    सूचना पाकर जसीडीह थाना के एसआई विजय कुमार और एएसआई अनिश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने पाया कि विवाहिता ने अपनी एक वर्षीय बेटी को शरीर से बांध रखा था।

    पुलिस ने मां-बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता ने थाना में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने साजिश के तहत मां-बेटी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव कुएं में डाल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है।