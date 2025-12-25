पलमा पंचायत में मनरेगा घोटाला उजागर, नौ योजनाओं से 3.36 लाख की फर्जी निकासी

संवाद सहयोगी, सारठ (देवघर)। प्रखंड सभागार में बीडीओ चन्दन कुमार सिंह, मनरेगा लोकपाल कल्पना झा, सामाजिक अंकेक्षण टीम के प्रमुख पंचम वर्मा की मौजूदगी में प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई हुई। इस दौरान 23 पंचायतों में हुए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मिले शिकायत के निपटारे को लेकर देर शाम तक जनसुनवाई की गई।

जिसमें कई गड़बड़ी मिली है। टीम को योजना नहीं दिखा। अवैध निकासी का मामला सामने आया है। जिस पर कार्रवाई के लिए जिला को भेजा गया है। पलमा पंचायत में मिली भारी गड़बड़ी जनसुनवाई के दौरान पलमा पंचायत में मनरेगा योजना भारी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। अंकेक्षण टीम ने बताया कि पंचायत में मनरेगा के तहत स्वीकृत नौ चालू योजना धरातल पर मिला ही नहीं। जबकि उक्त योजनाओं में मजदूरी के नाम पर सेटिंग गेटिंग के तहत 3.36 लाख की अवैध निकासी भी कर ली गई है।

बताया गया कि लाभुक यदुनंदन सिंह का डोभा निर्माण, विभीषण किस्कू का सिंचाई कूप, शिवनारायण हेंब्रम का डोभा, रामेश्वर मुर्मू का डोभा, मनोकी मरांडी सिंचाई कूप, मनोरंजन किस्कू सूअर शेड, रविशर टुडू का कुकुट पालन, संगम सिंह का डोभा निर्माण तथा निरंजन यादव का सिंचाई कूप योजना धरातल पर है ही नहीं। जबकि योजना में फर्जी मजदूरों के नाम से 3.36 लाख की अवैध निकासी कर ली गई है।

योजना में निकासी के बारे लाभुक को भी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी दी गई कि उक्त पंचायत में कुल 125 योजना में से 34 योजना का अभिलेख अंकेक्षण टीम को नहीं दिया गया। जबकि उक्त योजनाओं में 32 लाख की निकासी कर ली गई है। योजनाओं में हुए अवैध राशि की वसूली एवं समुचित कार्रवाई के लिए मामले को जिला अग्रसित किया गया है।

बिना ग्राम सभा की ली जाती रही योजना इसके अलावे मंझलाडीह, अलुवारा, केराबांक, नवादा, कुकराहा, डिंडाकोली, दुमदुमी, लगवा, बोचबांध, फूलचुवा, कचुवाबांक, जमुआसोल, आसानबनी, चितरा,आराजोरी, बगडबरा, बसहाटांड़ आदि पंचायतों का जनसुनवाई किया गया। बताया कि पंचायत में अधिकांश योजनाओं में सूचना पट नहीं पाया गया। दस्तावेज में ग्राम सभा की कॉपी नहीं थी। एमआर में सबों का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। कई योजनाओं में कार्य से अधिक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया। इसके संबंधित अधिकारियों पर मनरेगा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाते हुए अधूरे कार्य को पूरा करने तथा सभी योजना स्थल पर सूचना पट लगाने का सख्त हिदायत दिया गया।