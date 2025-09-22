देवघर के मधुपुर में HDFC बैंक में 2.5 करोड़ की डकैती, बैंककर्मी और ग्राहकों को लॉक कर 7 नकाबपोश फरार

मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार को दिनदहाड़े सात डकैतों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पौने एक बजे बैंक में घुसे अपराधियों ने गार्ड कर्मियों और ग्राहकों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर 2 से 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति लूट ली। भागने से पहले डकैतों ने सबको अंदर बंद कर दिया था। पुलिस ने देवघर जामताड़ा गिरिडीह समेत कई जिलों में नाकेबंदी कर दी है।

जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार को डकैतों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दोपहर लगभग पौने एक बजे सात की संख्या में डकैत बैंक में घुसे और गार्ड, कर्मचारियों तथा ग्राहकों को हथियारों के बल पर अपने कब्जे में ले लिया।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार डकैतों ने बैंक से करीब दो से ढाई करोड़ रुपये की संपत्ति (नकद और गहने) लूटे हैं। घटना के दौरान, विरोध करने वाले कुछ लोगों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की। डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद, भागने से पहले डकैतों ने सभी ग्राहकों और बैंक कर्मियों को अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक का ताला खोलकर जांच शुरू की। डकैतों की तलाश में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। देवघर के अलावा जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और आसपास के सभी इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बैंक के अधिकारी लूटी गई संपत्ति की सटीक जानकारी जुटा रहे हैं।