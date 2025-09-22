Language
    देवघर के मधुपुर में HDFC बैंक में 2.5 करोड़ की डकैती, बैंककर्मी और ग्राहकों को लॉक कर 7 नकाबपोश फरार

    By Jagran News Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार को दिनदहाड़े सात डकैतों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पौने एक बजे बैंक में घुसे अपराधियों ने गार्ड कर्मियों और ग्राहकों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर 2 से 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति लूट ली। भागने से पहले डकैतों ने सबको अंदर बंद कर दिया था। पुलिस ने देवघर जामताड़ा गिरिडीह समेत कई जिलों में नाकेबंदी कर दी है।

    मधुपुर में बैंक प्रबंधक से पूछताछ करते एसपी देवघर।

    जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार को डकैतों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दोपहर लगभग पौने एक बजे सात की संख्या में डकैत बैंक में घुसे और गार्ड, कर्मचारियों तथा ग्राहकों को हथियारों के बल पर अपने कब्जे में ले लिया।

    प्रारंभिक अनुमान के अनुसार डकैतों ने बैंक से करीब दो से ढाई करोड़ रुपये की संपत्ति (नकद और गहने) लूटे हैं। घटना के दौरान, विरोध करने वाले कुछ लोगों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की।

    डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद, भागने से पहले डकैतों ने सभी ग्राहकों और बैंक कर्मियों को अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक का ताला खोलकर जांच शुरू की।

    डकैतों की तलाश में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। देवघर के अलावा जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और आसपास के सभी इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बैंक के अधिकारी लूटी गई संपत्ति की सटीक जानकारी जुटा रहे हैं।

    मधुपुर पहुंचे एसपी, बार्डर एरिया तक नाकेबंदी

    डकैतों ने भागने से पहले ग्राहकों और कर्मियों को बैंक के अंदर ही बंद कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ताला खोलकर सभी को बाहर निकाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवघर के एसपी सौरभ तुरंत बैंक पहुंचे और उन्होंने बैंक प्रबंधक से गहन पूछताछ की। इस बीच पुलिस मुख्यालय भी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। डकैतों को पकड़ने के लिए आसपास के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और पूरे इलाके में सघन नाकेबंदी कर तलाशी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बिहार और बंगाल सीमा तक नाकेबंदी की गई है। 