देवघर के बाबा मंदिर में 80 स्पेशल फोर्स होंगी तैनात, New Year पर सुबह 4 बजे से दर्शन कर सकेंगे शिवभक्त

आरसी सिन्हा, देवघर। नया साल के पहले दिन एक जनवरी को डेढ़ लाख भक्तों का जुटान पूजा अर्चना के लिए होगा। अब तक का रिकॉर्ड यही बता रहा है। भक्तों की अपार भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सबसे अहम यह कि बाबा मंदिर थाना को डेडिकेटेड 80 सुरक्षा बल मिल गया है।

गृह विभाग ने बाबा मंदिर के लिए 80 सुरक्षा बल को आवंटित कर दिया है। अब सालों भर श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण कराने के लिए यह सुरक्षा बल 24 घंटा तैनात रहेंगे। सरकार की ओर से आवंटित बल के 31 दिसंबर तक देवघर में रिपोर्ट करने की पूरी संभावना है। बाबा मंदिर थाना का गठन एक दशक पहले हो चुका है।

अब तक जिला बल से समय-समय पर काम चलाया जा रहा था। एक जनवरी को वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। शीघ्रदर्शनम की सुविधा सुबह छह बजे से ही मिलने लगेगी। एसडीएम सह मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि एक जनवरी को सुबह 3:15 में मंदिर का पट खुल जाएगा। सुबह की पूजा के बाद 4:15 से आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। सुबह छह बजे से शीघ्रदर्शनम की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। जिसकी फीस 600 रुपये होगी।

जानकारी हो कि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में दस दिन पूर्व हुई बैठक में भी यह तय हो चुका है कि एक जनवरी को आम भक्तों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। यह निर्णय आम सहमति से लिया गया है। बावजूद जल्दी दर्शन करने वाले के लिए शीघ्रदर्शनम की सुविधा को रखा गया है।

स्पेशल फोर्स से नियंत्रण में सुविधा स्पेशल फोर्स केवल और केवल बाबा मंदिर की व्यवस्था के लिए होगा। कारण अभी केवल भीड़ के समय विशेष व्यवस्था की जाती रही है। जबकि अब तो हर दिन मंदिर में भीड़ होती है। पुलिस बल की कमी से भक्तों को परेशानी होती रही है।

पुलिस अधीक्षक को बाबा मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। क्यू सिस्टम, फुटओवर ब्रिज, टी प्वाइंट, पार्वती मंदिर, गर्भ गृह, निकास द्वार पर बल बढ़ जाएगा। बाबा मंदिर आने वाले वीआईपी के लिए बार-बार जिला से बल भेजने की जरूरत नहीं होगी। वीआईपी सेल को सुविधा होगी।

एक सप्ताह से मंदिर में हो रही तीर्थयात्रियों की भीड़ एक सप्ताह से बाबा मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ हो रही है। साल के अंत में सैलानियों से यह शहर भर जाता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत से यात्रियों का आना हो रहा है। मंदिर प्रांगण सुबह और शाम भक्तों से खचाखच भरा रहता है। शीघ्रदर्शनम में भी लंबी कतार लगी रहती है। बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद भक्त पर्यटन स्थल का आनंद लेने निकल जाते हैं।