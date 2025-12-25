Language
    Deoghar News: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 67700 वसूला जुर्माना; 85 किलोग्राम जब्त

    By Amit Soni Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    देवघर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। नगर निगम ने अभियान चलाकर 67700 रुपये का जुर्माना वसूला और 85 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देवघर। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर प्रबंधक सतीश कुमार दास के नेतृत्व में बाजार समिति, गणेश मार्केट सहित अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानदारों से 67700 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही 85 किलोग्राम प्लास्टिक भी जब्त किया गया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में डिस्पोजल ग्लास को भी जब्त किया गया।

    नगर प्रशासक रोहित सिन्हा के निर्देश पर नगर प्रबंधक की अगुवाई में सेनेटरी इंस्पेक्टर सह फूड निरीक्षक प्रेम राज, सेनेटरी सुपरवाइजर पिंटू कुमार राय, एसबीएम शाखा के सहायक मनोज कुमार गुप्ता, चंद्र किशोर झा, रंजीत मरीक सहित निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने बाजार समिति से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने को लेकर 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

    वहीं, मां कालिका स्टोर से 85 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए 10700 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके बाद टीम ने गणेश मार्केट स्थित प्रकाश रोप के प्रतिष्ठान से प्रतिबंधित डिस्पोजल ग्लास जब्त करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी क्रम में आरबी ट्रेडर्स को नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। टीम ने यहां से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

    कार्रवाई के बाबत नगर प्रबंधक ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता को बढ़ावा देना है। प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल पर पूरी तरह से समाप्त करने को लेकर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जाएगी।

    साथ ही उन्होंने तमाम व्यापारियों व निगमवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। कहा कि पर्यावरण की रक्षा को लेकर प्लास्टिक की जगह इसके विकल्प का इस्तेमाल करें।