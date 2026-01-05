Language
    मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर में बीएलओ से SIR पर किया संवाद, बोले-शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार

    By Ravish Sinha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:57 PM (IST)

    Election Commission India:  मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में 70 बीएलओ से संवाद किया। उन्होंने शुद्ध मतदाता सूची को लोकतंत्र का आधार बत ...और पढ़ें

    देवघर में बीएलओ को संबोधित करते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

    जागरण संवाददाता. देवघर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर के चार विधानसभा के 70 बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से श्रीश्रीमोहनानंद प्लस टू विद्यालय में संवाद कर झारखंड के बीएलओ को उनकी जिम्मेदारी बताया और समझाया कि शुद्ध मतदाता सूची ही लोकतंत्र का आधार है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है। किसी की नहीं सुनना है। ना डरना है, ना झुकना है। इस बात का ध्यान रखना है कि शुद्ध मतदाता सूची के लिए किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटे। और कोई अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ने पाए।

    दरसल, मुख्य चुनाव आयुक्त यह स्पष्ट करना चाहते थे कि अपात्र मतदाता के शामिल हो जाने से ही शुद्ध चुनाव नहीं हो पाता है। चुनाव दूषित हो जाता है। विश्वास भरे लहजे में बीएलओ से उम्मीद जताया कि जिस तरह बिहार में एसआइआर हुआ है। बीएलओ समेत चुनाव कार्य की पूरी टीम ने काम किया है। झारखंड में भी पारदर्शिता के साथ परिणाम आएगा।

    प्रेस वार्ता में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार है। बीएलओ से हुए संवाद में कहा गया है कि कोई पात्र मतदाता नहीं छूटे। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआइआर चल रहा है।

    उत्तर प्रदेश के अलावा सभी प्रदेश का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। यूपी का छह दिसंबर को आना है। झारखंड समेत 22 राज्य और संघ शासित राज्यों में भी जल्द होने का संकेत दिया। झारखंड में भी तैयारी चल रही है। एसआइआर की तारीख आना बाकी है। राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर कहा कि आयोग संवैधानिक संस्था है जो नियम से चलती है।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया प्रारूप प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक की जानकारी राजनीतिक दल को दी जाती है। एसआइआर के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी एक पखवारा का समय सुनवाई के लिए रखा जाता है।

    बिहार में एसआइआर हुआ, वहां अपील भी नहीं आया। चुनाव में एआई के इस्तेमाल से इंकार किया और कहा कि वह तो तकनीक से संचालित हो ही रहा है। कुछ बीएलओ दीदीयों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उनको निमंत्रण दिया है कि दिल्ली आकर वह बीएलओ को प्रशिक्षण दें। उनको बुलाया जाएगा। संवाद कर बहुत अच्छा लगा।

    संवाद कार्यक्रम में राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी केरवि कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसडीएम रवि कुमार मुख्य रूप से थे। जानकारी हो कि देवघर, मधुपुर, सारठ विधानसभा से 20-20 और जरमुंडी विधानसभा जो आंशिक रूप से देवघर में आता है उससे दस बीएलओ को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह दो दिवसीय दौरे पर आए थे। बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ की पूजा सपरिवार किया।