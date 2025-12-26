गिद्धौर में ठंड का कहर, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा; किसानों की बढ़ी टेंशन
चतरा जिले के गिद्धौर में ठंड का प्रकोप जारी है, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। घने कोहरे और पाले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, फसलों को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गिद्धौर (चतरा)। प्रखंड क्षेत्र में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को गिद्धौर का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।
कड़ाके की ठंड के साथ सुबह और देर रात घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खेत-खलिहानों में पाला जमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।
अहले सुबह खेतों में फसलों पर सफेद पाले की परत दिखाई दी। खासकर सब्जी की फसलों को इससे भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।
किसान बताते हैं कि पाले के कारण आलू, टमाटर, गोभी व अन्य सब्जियों की पत्तियां झुलसने लगी हैं। यदि अगले कुछ दिनों तक तापमान इसी तरह बना रहा, तो फसलों को व्यापक क्षति हो सकती है।
वहीं, पशुपालकों को भी कड़ी ठंड में मवेशियों की देखभाल में परेशानी हो रही है। ठंड बढ़ने से प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहता है। लोग अत्यावश्यक कार्यों को छोड़कर घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं।
चौक-चौराहों पर अलाव ही लोगों के लिए राहत का सहारा बना हुआ है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो जाने से वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम के इस मिजाज को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। उन्होंने गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम ठंड में बाहर निकलने से परहेज करने तथा बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
इधर प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था किए जाने की मांग भी लोगों द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर गिद्धौर में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया।
