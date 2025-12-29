Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चतरा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, प्रतिबंधित संगठन TSPC के दो सदस्यों की मौत; 2 ग्रामीण घायल

    By ZULQAR NAINEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:33 AM (IST)

    झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चतरा। झारखंड में चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव में रविवार की देर रात करीब बारह बजे भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही कुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार भूमि को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने रविवार रात अचानक उग्र रूप ले लिया। इसी दौरान दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। हिंसक संघर्ष में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान देवेंद्र गंझू के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान चुरामण गंझू के रूप में हुई है। 

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मृतक अपराधी बताए जा रहे हैं, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। घटना में झड़प के दौरान गांव के ही दो लोग गोपाल गंझू और श्याम गंझू घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है।

    ग्रामीणों का कहना है कि देर रात अचानक हुई इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कुंदा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया।

    पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भूमि विवाद के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।