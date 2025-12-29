चतरा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, प्रतिबंधित संगठन TSPC के दो सदस्यों की मौत; 2 ग्रामीण घायल

जागरण संवाददाता, चतरा। झारखंड में चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव में रविवार की देर रात करीब बारह बजे भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही कुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार भूमि को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने रविवार रात अचानक उग्र रूप ले लिया। इसी दौरान दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। हिंसक संघर्ष में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान देवेंद्र गंझू के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान चुरामण गंझू के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मृतक अपराधी बताए जा रहे हैं, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। घटना में झड़प के दौरान गांव के ही दो लोग गोपाल गंझू और श्याम गंझू घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है।

ग्रामीणों का कहना है कि देर रात अचानक हुई इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कुंदा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया।