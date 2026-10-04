झारखंड के अनूठे फुटबॉल का रोमांच: 'ट्रिपल खस्सी टूर्नामेंट' के फाइनल में बेंती ने बंगठिया को दी मात, मैदान पर उमड़ी भीड़

संवाद सूत्र टंडवा (चतरा)। झारखंड के ग्रामीण अंचलों में फुटबॉल का क्रेज किसी महाउत्सव से कम नहीं है, और जब दांव पर 'खस्सी' (बकरा) जैसी पारंपरिक और अनोखी इनाम राशि हो, तो रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच जाता है।

कुछ ऐसा ही नजारा टंडवा प्रखंड के डहु पंचायत स्थित बानपुर बंगठिया खेल मैदान में देखने को मिला, जहां युवा एससी-एसटी फुटबॉल क्रिकेट एकता क्लब के तत्वावधान में आयोजित 'ट्रिपल खस्सी फुटबॉल टूर्नामेंट' का फाइनल मुकाबला रोमांच की सभी हदें पार करते हुए रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

बेंती ने बंगठिया को पछाड़कर उठाया कप टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में बेंती की टीम ने शानदार और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बंगठिया की मजबूत टीम को करारी शिकस्त दी और प्रतिष्ठित खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया।

इससे पहले सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भी टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। सडम ने बंगठिया को, झोलंडिया ने बाली को और बेंती ने पाही को मात दी। इसके बाद बेंती ने झोलंडिया को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट कटाया था।

विजेता (चैंपियन): बेंती की टीम

उपविजेता (रनर-अप): बंगठिया की टीम

तीसरा स्थान: झोलंडिया की टीम अतिथियों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि मध्य जिला परिषद सदस्य सुभाष यादव, विशिष्ट अतिथि मुखिया प्रतिनिधि रंथु उरांव और समाजसेवी संतोष गंझू ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक मारकर किया।



मुख्य अतिथि सुभाष यादव ने टूर्नामेंट की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड के गांवों में खेल और संस्कृति का अनूठा मेल देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। खेल से शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है। ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी कला को निखारने का बेहतरीन मंच मिलता है।



उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेल के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी धमक बनाएं। साथ ही ग्रामीण प्रतिभाओं को हरसंभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।

झारखंडी अंदाज में हुआ भव्य समापन समारोह मैच की समाप्ति के बाद पुरस्कार वितरण समारोह किसी उत्सव से कम नहीं था। अतिथियों ने विजेता बेंती, उपविजेता बंगठिया और तीसरे स्थान पर रही झोलंडिया की टीम को पारंपरिक तरीके से खस्सी देकर पुरस्कृत किया। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इस तरह के पारंपरिक पुरस्कारों का अपना एक अलग ही क्रेज और मान होता है, जो खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना कर देता है।