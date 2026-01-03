Language
    केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा ने Jharkhand की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जताई चिंता, कहा- एंबुलेंस की जगह गोद में मरीज बेहद शर्मनाक

    By Pankaj Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:26 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की, कहा ...और पढ़ें

    मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी।

    संवाद सहयोगी, इटखोरी (चतरा)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए इटखोरी पहुंचीं। उन्होंने मां भद्रकाली के साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, सहस्त्र शिवलिंग मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी पूजा कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।

    मंदिर आगमन पर स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह, चतरा विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल दास, पूर्व विधायक किशुन कुमार दास, जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता, इटखोरी मंडल भाजपा अध्यक्ष कमलेश कुमार समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

    पूजा-अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अब भी चिंताजनक है। कई इलाकों में एंबुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को गोद या डोली में ले जाना पड़ता है, जो बेहद शर्मनाक है।

    मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और नल-जल जैसी योजनाओं के लिए दिए गए फंड का राज्य में सही उपयोग नहीं हो रहा। नल-जल योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है।

    एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का विषय है और आम नागरिकों को इससे कोई परेशानी नहीं है। मंदिर परिसर से जुड़ी समस्याओं पर उन्होंने कहा कि समिति से चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।

    ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मौके पर मृत्युंजय सिंह, सतीश सिंह, गोपाल सिंह, सुजित भारती, रूबी वर्मा, रत्न शर्मा, देवकुमार सिंह, शिवकुमार राणा, शक्ति सिंह, निरंजन सिंह, सहित अन्य स्थानीय कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।