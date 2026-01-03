चतरा में आंगनबाड़ी सहायिका बनी भाजपा मंडल अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी की भूमिका पर उठे सवाल

जुलकर नैन, चतरा। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश इकाई द्वारा हाल ही में चतरा जिले के मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद एक नया विवाद सामने आया है।

इस मामले ने न केवल पार्टी संगठन के भीतर हलचल पैदा की है, बल्कि जिला चुनाव अधिकारी की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

झारखंड प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा के अनुमोदन एवं जिला पर्यवेक्षक की सहमति के पश्चात मंडल अध्यक्षों व प्रतिनिधियों के नामों की सूची जारी की गई थी, इसके बावजूद आवश्यक सतर्कता नहीं बरती गई।

भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से प्रस्तावित प्रखंड जोरी को मंडल का दर्जा दिया है। जोरी मंडल अध्यक्ष के रूप में गायत्री देवी के नाम की घोषणा की गई है। गायत्री देवी भाजपा की सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन इसके साथ ही वह हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत घंघरी आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर कार्यरत हैं।