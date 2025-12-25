Christmas से पहले बोकारो में हो गया बवाल, मतांतरण कराने आए ईसाई समुदाय के लोगों को ग्रामीणों ने दाैड़ाया
Christian Conversion Dispute in Bokaro: क्रिसमस से पहले बोकारो में उस समय तनाव बढ़ गया जब ईसाई समुदाय के कुछ लोगों पर ग्रामीणों ने मतांतरण कराने का आर
जागरण संवाददाता, बोकारो। Christian Conversion Dispute in Bokaro: क्रिसमस से पहले बुधवार को झारखंड के बोकारो जिले में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब पत्थरकट्टा साइड में कथित रूप से मतांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बाद बाहर से आए ईसाई समुदाय के लोगों को वहां से लौटना पड़ा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब दो बजे पत्थरकट्टा साइड निवासी भोला बाउरी के घर के पास बाहर से आए लगभग 150 लोगों ने एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया।
ग्रामीणों के विरोध के बाद कार्यक्रम में शामिल लोग वहां से जाने लगे, लेकिन कुछ लोगों को ग्रामीणों ने रोक लिया। बाद में स्थिति को देखते हुए सभी लोग वहां से निकल गए। इसके बाद देवराज पाण्डेय और रमेश बाउरी सहित अन्य ग्रामीणों ने थाने में आवेदन देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी।
घटना की सूचना मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि भोले-भाले आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों को मतांतरित कर उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने की साजिश की जा रही है।
बजरंग दल और विहिप ने ऐसे प्रयासों के प्रति समाज को सतर्क रहने की अपील की। दूसरी तरफ, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है।
