SER GM पहुंचे भोजूडीह, एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव और टीटी लाइन पर कह दी बड़ी बात

जागरण संवाददाता, चंदनकियारी (बोकारो)। दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने आद्रा मंडल अंतर्गत बोकारो से भोजूडीह स्टेशन तक रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजूडीह स्टेशन से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और तलगड़िया–तुपकाडीह (टीटी) रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।



महाप्रबंधक ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और यात्रियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में रेल मंत्रालय से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तलगड़िया से भोजूडीह रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के साथ-साथ स्टेशन पर यार्ड एक्सटेंशन, प्लेटफार्म लाइन के विस्तार एवं अन्य निर्माण कार्यों को अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



उन्होंने कहा कि दोहरीकरण, प्लेटफार्म विस्तार और यार्ड एक्सटेंशन का कार्य पूर्ण होने के बाद भोजूडीह रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित होगा। इससे न केवल आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। माल परिवहन में सुधार होने से स्थानीय उद्योगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।



स्टेशन पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग पर महाप्रबंधक ने कहा कि यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सुरक्षा और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी।



निरीक्षण के दौरान जिला बीससूत्री कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल सहित रेलवे यूनियन के प्रतिनिधियों ने महाप्रबंधक को मांगपत्र सौंपा। इस अवसर पर रेलवे के वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।