शादीशुदा प्रेमिका के चक्कर में Samastipur के युवक का बोकारो में निकला प्राण, पिता ने पुलिस को बताई अंदर की बात

जागरण संवाददाता, बोकारो। Samastipur Youth Dies in Bokaro: बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघियाघाट विभूतिपुर निवासी 26 वर्षीय मनीष कुमार का शव झारखंड के बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना इलाके के कुम्हरकी में नाै दिसंबर को मिला था। इस मामले में मृतक के पिता सुरेश पोद्दार ने सनसनीखेज खुलासा किया है।

युवक के पिता का दावा है कि उसके पुत्र की हत्या हुई है। हत्या का आरोप पुत्र की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति पर लगा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूंकि, मनीष के शव पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए पुलिस को मामले को सुलझाने में समय लग सकता है।

सुरेश पोद्दार ने लिखित शिकायत में कहा है कि उनका पुत्र ग्रुप डी की परीक्षा देने बीते नौ दिसंबर की शाम चाढ़े चार बजे समस्तीपुर से पटना गया था। यहां से वह नहीं लौटा। उन्हें एक युवक ने बेटे के मोबाइल से फोन कर कहा कि उनका बेटा बोकारो के चास मुफस्सिल थाना इलाके के कुम्हरी में शराब के नशे में है।

बेटा कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। इसके बाद वह बोकारो आए। यहां सदर अस्पताल में बेटा का शव पड़ा था। जानकारी मिली कि कुम्हरी गांव के पास बीते दिन बुधवार की सुबह बेटा सड़क किनारे गिरा हुआ था। उसे लोगों के सहयोग से पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था।