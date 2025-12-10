Language
    Bihar के समस्तीपुर का युवक बोकारो में संदिग्ध परिस्थिति में कैसे पहुंचा और कैसे हुई मौत? पुलिस जांच में जुटी

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    Samastipur Youth Found Dead: बिहार के समस्तीपुर का 26 वर्षीय मनीष कुमार बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। कुम्ह ...और पढ़ें

    समस्तीपुर के युवक की बोकारो में मौत की जांच।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। Bihar Youth Found Dead बिहार के समस्तीपुर निवासी 26 वर्षीय मनीष कुमार की बुधवार को बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वह कुम्हरी गांव के पास अचेत अवस्था में मिले थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

    मनीष के पास मिले कागजातों से उसकी पहचान की पुष्टि हुई। दस्तावेजों के अनुसार, उसके पिता का नाम सुरेश पोद्दार है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मनीष बोकारो कैसे पहुंचे और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर सदर अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।

    मृतक के स्वजनों को सूचना दे दी गई है और उनके गुरुवार तक बोकारो पहुंचने की संभावना है। परिजनों के आने के बाद घटना से जुड़े कई अहम पहलू स्पष्ट हो सकते हैं।

    चास एसडीपीओ प्रवीन कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मनीष के मुंह से झाग निकल रहा था, जबकि उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। इससे मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

    फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं-युवक की गतिविधियों, उसके बोकारो आने का उद्देश्य, और घटना के संभावित कारणों-की जांच कर रही है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस साक्ष्यों को इकट्ठा कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।