जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, अधिशासी निदेशक एवं निदेशक प्रभारी स्तर के अधिकारियों को भारत सरकार के अधीन संचालित दूसरे अन्य सार्वजनिक लोक उपक्रम कंपनियों में निदेशक एवं सीएमडी का बनने का सुनहरा अवसर मिला है।

इस बाबत लोक उद्यम चयन समिति ने एनटीपीसी, साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित एक दर्जन नामी गिरामी कंपनियों में डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर आपरेशन तथा सीएमडी जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। जहां महारत्न कंपनी सेल सहित अन्य पीएसयू कंपनी के जीएम, सीजीएम, ईडी आदि स्तर के अधिकारी आनलाइन आवेदन देकर इस पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश कर सकते है। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसमें सफल अधिकारी सीजीएम व ईडी से सीधे डायरेक्टर व सीएमडी बन सकेंगे। इससे उनका वेतन और कद दोनों बढ़ जाएगा।