जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार की ओर से लागू एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेल कर्मियों को दो दिन का विशेष अवकाश मिलेगा, जिसे ‘वाव डे’ (WOW Day) के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में सेल प्रबंधन ने आदेश जारी कर योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी कर दिया है।



योजना का लाभ लेने के लिए संयंत्रकर्मियों को कर्मवीर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। यह प्रशिक्षण दो चरणों में निर्धारित किया गया है:



पहला चरण: 6 घंटे का पाठ्यक्रम पूरा करने पर 1 दिन का ‘वाव डे’ अवकाश मिलेगा।

दूसरा चरण: कुल 12 घंटे का पाठ्यक्रम पूरा करने पर 2 दिन का ‘वाव डे’ अवकाश दिया जाएगा।



सेलकर्मी यह विशेष अवकाश 31 मार्च 2027 तक ले सकेंगे। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश कर्मचारियों के नियमित अवकाश से अतिरिक्त होगा। सुविधा के लिए कर्मचारी इस पाठ्यक्रम को विभागीय कार्यालय के कंप्यूटर के साथ-साथ घर बैठे अपने स्मार्ट मोबाइल फोन के माध्यम से भी ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।



इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को पारंपरिक और नियम-आधारित कार्यशैली से आगे बढ़ाना है। इससे कर्मियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान में निखार आएगा, जिससे वे अधिक रचनात्मक, तकनीकी रूप से सक्षम और पेशेवर बन सकेंगे। साथ ही, ‘कर्मयोगी’ की भावना के साथ काम करते हुए कंपनी की कार्यप्रणाली को और अधिक विकसित, प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।