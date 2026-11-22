जागरण संवाददाता, बोकाराे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में आंतरिक परीक्षा के माध्यम से कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए आयोजित जूनियर मैनेजर (ई-जीरो) 2026 की लिखित परीक्षा का परिणाम रद किए जाने के बाद अब प्रबंधन इस मामले में संदिग्धों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।

प्रबंधन की रडार पर सेल के एक दर्जन से अधिक अधिकारी व कर्मचारी हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-जीरो परीक्षा के संचालन को प्रभावित किया है। इन सभी से एक-एक कर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ ठोस विभागीय कार्रवाई करने के साथ-साथ उनका तबादला कंपनी की माइंस व अन्य इकाइयों में किया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे अधिक संदिग्ध बोकारो इस्पात संयंत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि खंगालने की कवायद शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि महारत्न कंपनी सेल में जूनियर मैनेजर 2026 की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा पांच जुलाई 2026 को हुई थी, जिसमें लगभग आठ हजार कर्मचारी शामिल हुए थे। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संचालन के लिए देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में दो दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

इसके बावजूद बोकारो व धनबाद के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल की बात सामने आई, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता व संचालन प्रभावित हुआ। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच सेल के विजिलेंस विभाग को सौंपी गई।