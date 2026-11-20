जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड की माटी से निकले एक होनहार युवा, मिथिला के सपूत सार्थक सिद्धांत ने अपनी मेधा और अटूट संकल्प के दम पर पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बोकारो डीपीएस से नर्सरी से दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उन्होंने रांची के प्रतिष्ठित जेवीएम स्कूल से 11वीं और 12वीं पूरी की।

वर्तमान में वह बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित कालेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी इस उपलब्धि से आज देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्हें प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की पहली टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल कर वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया है।

इस असाधारण उपलब्धि पर माता सरोज प्रिया असीम गर्व और खुशी से भरी हुई हैं। पिता के मार्गदर्शन, परिवार के संघर्षों और संस्कारों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने वाले इस बच्चे की सफलता पर आज पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

माता का स्नेह और निरंतर समर्थन ही उनकी इस यात्रा का आधार रहा है। यह उपलब्धि साबित करती है कि यदि हौसले बुलंद हों, तो विपरीत परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं। बता दें कि सार्थक सिद्धांत शिक्षाविद् स्व डीके झा के पुत्र हैं।

सार्थक सिद्धांत झारखंड के एक युवा टेक रिसर्चर और छात्र हैं, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं की परीक्षा में अपनाई गई ऑनलाइन मूल्यांकन (OSM - On-Screen Marking) प्रणाली में कथित अनियमितताओं और टेंडर घोटाले का खुलासा करके चर्चा में आए थे।